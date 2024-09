SV Ebensee 1922 triumphiert gegen ATSV Rüstorf

Details Samstag, 28. September 2024 22:33

Im Duell der 1. Klasse Süd zwischen dem ATSV Rüstorf und SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 konnten die Gäste aus Ebensee einen wichtigen Auswärtssieg einfahren. Dank einer starken ersten Halbzeit und zwei entscheidenden Treffern von Nico Mayer und Florian Promberger sicherte sich SV Ebensee 1922 den 0:2-Sieg. Die Rüstorfer schafften es nicht, ihre Chancen zu verwerten, und mussten sich am Ende geschlagen geben.

Starke erste Halbzeit der Gäste

Das Spiel begann direkt mit hoher Intensität und beide Mannschaften zeigten von Anfang an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte zu holen. Bereits in der 20. Minute konnte SV Ebensee 1922 das erste Ausrufezeichen setzen. Nico Mayer nutzte eine der frühen Chancen und brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung. Das 0:1 war ein Weckruf für die Rüstorfer, die nun mehr Druck aufbauten, aber es fehlte die nötige Präzision im Abschluss.

Die Ebenseer zeigten sich in dieser Phase des Spiels besonders effizient und nutzten ihre Gelegenheiten besser aus. Kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, war es Florian Promberger, der den Vorsprung für die Gäste auf 0:2 ausbaute. Mit diesem Tor unterstrich er die Dominanz seiner Mannschaft in der ersten Hälfte und verschaffte den Ebenseern eine komfortable Pausenführung. Für die Rüstorfer wurde die Aufgabe nun umso schwieriger, das Spiel noch zu drehen.

Spannende zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff drängten die Rüstorfer auf den Anschlusstreffer und versuchten, das Spiel noch einmal spannend zu machen. Doch die Verteidigung der Ebenseer stand sicher und ließ kaum gefährliche Situationen zu. In der 54. Minute kam es dann zu einem entscheidenden Ereignis: David Gattol von SV Ebensee 1922 sah die rote Karte und die Gäste mussten fortan in Unterzahl weiterspielen. Diese Situation bot dem ATSV Rüstorf eine große Chance, doch trotz numerischer Überlegenheit gelang es ihnen nicht, den Ball im Netz unterzubringen.

Die letzten Minuten des Spiels wurden noch einmal intensiv und beide Mannschaften kämpften um jeden Ball. Doch die Zeit lief den Rüstorfern davon. Die Abwehr von SV Ebensee 1922 zeigte eine starke Leistung und verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Trotz der Bemühungen und einiger guter Ansätze in der zweiten Halbzeit blieben die Rüstorfer ohne Torerfolg.

Nach 92 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel mit einem Endstand von 0:2 zugunsten von SV Ebensee 1922.

1. Klasse Süd: Rüstorf : SV Ebensee 1922 - 0:2 (0:2)

43 Florian Promberger 0:2

20 Nico Mayer 0:1

