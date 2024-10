SV Scharnstein besiegt Rüstorf mit 2:0

Der SV Scharnstein feierte einen souveränen 2:0-Heimsieg gegen den ATSV Rüstorf in der 8. Runde der 1. Klasse Süd. Nach einem torlosen ersten Durchgang dominierte der SV Scharnstein das Spielgeschehen und konnte in der zweiten Halbzeit seine Überlegenheit in Tore ummünzen. Lukas Aitzetmüller war mit zwei Toren und einer starken Leistung der Mann des Tages, während Rüstorf insbesondere in der Offensive enttäuschte. Der Sieg markierte wichtige drei Punkte für die Scharnsteiner.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann ungewöhnlich, da die Gastmannschaft beim Einlauf in die Arena noch in der Kabine verweilte. Die erste Halbzeit war geprägt von einigen Halbchancen, jedoch konnten beide Teams nicht wirklich überzeugen. Die erste Möglichkeit des Spiels gehörte den Gästen, jedoch stellte der Distanzschuss für den Scharnsteiner Keeper Pramberger keine ernsthafte Herausforderung dar. Auf der anderen Seite versuchte der SV, das Heft in die Hand zu nehmen, aber es dauerte bis zur 11. Minute, bis Max Mahringer im Strafraum zum Abschluss kam.

Die beste Gelegenheit für Scharnstein ergab sich in der 14. Minute, als Ahmeti nach einem Eckball den Ball beinahe im Tor unterbrachte. Doch auch diese Chance blieb ungenutzt und so ging es torlos in die Halbzeitpause. Beide Mannschaften bemühten sich, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen, aber letztendlich fehlte es an der nötigen Durchschlagskraft.

Scharnstein dreht in der zweiten Halbzeit auf - Gäste nur noch zu neunt

Der SV Scharnstein startete engagiert in die zweite Hälfte und setzte die Gäste unter Druck. In der 54. Minute fiel schließlich das erste Tor der Partie: Eine Flanke von der linken Seite fand Lukas Lasch, der den Ball querlegte, sodass Aitzetmüller zur verdienten Führung einschieben konnte. Die Rüstorfer Abwehr hatte keine Antwort auf die zunehmend intensiven Angriffe der Scharnsteiner.

In der 69. Minute legte Scharnstein nach. Christoph Moser eroberte den Ball an der Mittellinie und spielte einen perfekten Pass auf Aitzetmüller, der den Torhüter umkurvte und zum 2:0 traf. Die Gäste schienen nach diesem Gegentor völlig aus dem Konzept zu geraten. Kurz darauf sahen zwei Rüstorfer Spieler, Bernhard Hofmann und Christoph Hamader, innerhalb kurzer Zeit die gelb-rote und die rote Karte, was die Situation für den ATSV weiter verschlechterte.

Bis zum Schlusspfiff blieb der SV Scharnstein die dominierende Mannschaft. Obwohl es Aitzetmüller in der 78. Minute fast gelang, das 3:0 zu erzielen, blieb es beim hochverdienten 2:0-Sieg für die Scharnsteiner. Der Schlusspfiff besiegelte den Erfolg des Heimteams, das sich über drei wichtige Punkte freuen konnte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Clemens Hartleitner (10121 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Clemens Hartleitner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.