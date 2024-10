SPG Lambach/Edt sichert sich in Ebensee drei wichtige Punkte

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Süd empfing der SV Ebensee 1922 die SPG Lambach/Edt. Die Begegnung verlief äußerst spannend, wobei die Gäste zunächst ihre Chancen konsequent nutzten und in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung gingen. Die Hausherren konnten in der zweiten Hälfte zwar noch einmal verkürzen, doch am Ende reichte es nicht für einen Punktgewinn. Die SPG sicherte sich mit einem knappen 2:1-Sieg drei wichtige Punkte.

Früher Doppelschlag der Gäste

Bereits in der Anfangsphase zeigte die SPG ihre Offensivstärke. In der 18. Minute gelang Patrick Stachorski ein wahrer Kunstschuss. Mit einem beeindruckenden Schuss ins lange Eck brachte er die Gäste mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer schockte den SV, der danach Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden.

In der 24. Minute erhöhten die Gäste durch Niel Anzengruber auf 2:0. Nach einer Ecke und einem präzisen Kopfballableger nutzte Anzengruber die Gelegenheit und traf aus der Drehung. Die Ebenseer hatten ihre Mühe, gegen die kompakte Abwehr der SPG anzukommen. Kurz vor der Pause bot sich den Gastgebern eine große Möglichkeit, den Anschluss zu erzielen. Ein Elfmeter wurde dem SVE zugesprochen, doch Gästegoalie Jürgen Hager parierte den Schuss mit einer Glanzparade, was die Halbzeitführung der SPG Lambach/Edt sicherstellte.

Spannende Schlussphase

In der zweiten Halbzeit zeigten sich die Ebenseer entschlossen, das Spiel zu drehen. Die Heimmannschaft baute Druck auf, doch es dauerte bis zur 86. Minute, ehe der ersehnte Treffer fiel. In einem Gedränge im Strafraum war es schließlich Florian Promberger, der den Ball über die Linie brachte und auf 1:2 verkürzte. Der Treffer entfachte neue Hoffnung bei den Gastgebern und ihren Fans.

Die Schlussphase war von hoher Intensität geprägt. Der SV Ebensee versuchte alles, um den Ausgleich zu erzielen, während die SPG Lambach/Edt auf Konterchancen lauerte. In der 90. Minute hatten die Gäste erneut die Chance, ihre Führung auszubauen, vergaben jedoch einen Elfmeter. Der verschossene Strafstoß sorgte für zusätzliche Spannung, doch Ebensee konnte trotz aller Bemühungen den Ausgleich nicht erzielen.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit endete die Partie mit einem 2:1-Erfolg für die SPG Lambach/Edt. Die Ebenseer zeigten eine kämpferische Leistung, mussten sich jedoch am Ende knapp geschlagen geben. Die Gäste hingegen freuten sich über die wichtigen drei Punkte, die sie mit einer effizienten Chancenverwertung und einer stabilen Defensivleistung sicherten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Martin Fischer (1302 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Martin Fischer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.