Union Oberwang siegt souverän gegen FC Steinerkirchen

Im Spiel der 8. Runde der 1. Klasse Süd (OÖ) setzte sich Union Oberwang mit einem verdienten 2:0 gegen den FC Steinerkirchen durch. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Klasse und verteidigten ihre Tabellenführung mit einem disziplinierten und konsequenten Auftritt. Trotz tapferer Gegenwehr der Steinerkirchner gelang es der Mannschaft aus Oberwang, das Spielgeschehen weitgehend zu dominieren und ihre Chancen effizient zu nutzen. Die Torschützen Sandro Sperr und Robert Speer führten die Oberwanger mit ihren Treffern zu einem überzeugenden Auswärtssieg.

Frühe Führung für die Oberwanger

Bereits in der Anfangsphase zeigten die Gäste aus Oberwang, warum sie derzeit an der Tabellenspitze stehen. Schon in der 7. Minute brachte Sandro Sperr seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung, nachdem die Gäste zuvor bereits die erste Ecke und eine gute Chance verzeichnet hatten. Der FC Steinerkirchen war sichtlich bemüht, den Rückstand schnell zu egalisieren, doch die Abwehr der Oberwanger ließ kaum Lücken zu.

Die Gastgeber hatten in der 16. Minute eine vielversprechende Gelegenheit, als man eine Flanke von Jelinek nur knapp neben das Tor köpfte. Doch insgesamt blieben die Steinerkirchner Chancen rar. Oberwang setzte das Heimteam unter Druck und erspielte sich weitere Möglichkeiten, wie in der 22. Minute, als ein Freistoß aus gefährlicher Position vergeben wurde.

Die Abwehrreihe des FC Steinerkirchen, angeführt von Torwart Laher Lukas, leistete trotz des Dauerdrucks der Gäste gute Arbeit. In der 31. Minute zeigte sich Laher als sicherer Rückhalt, als er den Ball mehrmals entschärfte. Dennoch gingen die Teams mit einem knappen 0:1 in die Halbzeitpause.

Oberwang baut Führung aus

Nach dem Seitenwechsel machte Oberwang da weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 50. Minute musste der Steinerkirchner Torhüter erneut eingreifen, um das 0:2 zu verhindern. Der Druck der Gäste blieb konstant hoch, und es dauerte nicht lange, bis sie erneut zuschlugen. In der 63. Minute erhöhte Robert Speer mit einem sehenswerten Treffer auf 2:0, womit die Weichen endgültig auf Sieg gestellt waren.

Der FC Steinerkirchen versuchte, mit gelegentlichen Angriffen und einer guten Chance noch einmal heranzukommen, aber die Defensive der Oberwanger blieb stabil und ließ keine nennenswerten Gelegenheiten zu. Bis zum Schluss kontrollierte Union Oberwang das Geschehen, während die Steinerkirchner mit dem Versuch scheiterten, noch einmal Spannung ins Spiel zu bringen. Mit dem Schlusspfiff nach 94 Minuten stand der verdiente 2:0-Erfolg für die Gäste schließlich fest.

1. Klasse Süd: Steinerkirchen : Oberwang - 0:2 (0:1)

63 Robert Speer 0:2

7 Sandro Sperr 0:1

