Vöcklabrucker SC bezwingt SV Bad Goisern knapp mit 1:0

Details Samstag, 05. Oktober 2024 21:35

Am achten Spieltag der 1. Klasse Süd (OÖ) setzte sich der Vöcklabrucker SC knapp mit 1:0 gegen den SV Bad Goisern durch. Die Heimmannschaft konnte ihren Heimvorteil nutzen und schaffte es, die entscheidende Lücke in der gegnerischen Abwehr zu finden. Abid Mujagic war der Mann des Tages, als er in der ersten Halbzeit das einzige Tor des Spiels erzielte. Der Sieg bedeutet wertvolle Punkte für die Vöcklabrucker, während die Goiserer trotz kämpferischer Leistung mit leeren Händen nach Hause fahren mussten.

Vöcklabrucker SC dominiert von Beginn an

Der Vöcklabrucker SC begann die Partie mit viel Engagement und Druck, was sich bereits in den ersten Minuten bemerkbar machte. Trotz eines eher ruhigen Starts in den ersten fünf Minuten wurde schnell klar, dass die Gastgeber entschlossen waren, das Spiel zu kontrollieren.

In der 18. Minute zeigte sich erneut das Potenzial des Vöcklabrucker SC, als Abid Mujagic nach einer Ecke nur knapp am Torerfolg vorbeischrammte. Die Heimmannschaft war zu diesem Zeitpunkt die überlegene Mannschaft, doch die letzte Präzision im Abschluss fehlte noch. Die Zuschauer mussten bis zur 43. Minute warten, als Abid Mujagic schließlich die Führung für den Vöcklabrucker SC erzielte. Sein entscheidendes Tor, das über die rechte Seite vorbereitet wurde, brachte die erlösende 1:0-Führung, die auch bis zur Halbzeitpause Bestand hatte.

Der Vöcklabrucker SC verteidigt die knappe Führung

Nach der Halbzeitpause drängten die Goiserer darauf, den Ausgleich zu erzielen, doch die Vöcklabrucker Abwehr hielt stand. In der 56. Minute hatte Nik Laski die Chance, den Vorsprung der Vöcklabrucker auszubauen, doch er verfehlte das Tor aus aussichtsreicher Position. Diese verpasste Möglichkeit hielt die Spannung im Spiel hoch, während die Gäste weiterhin versuchten, den Druck zu erhöhen.

In der 70. Minute hatte Abid Mujagic erneut eine gute Gelegenheit, doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz. Die Vöcklabrucker blieben weiterhin die aktivere Mannschaft und kamen in der 79. Minute zu einer weiteren Ecke, die jedoch ohne zählbaren Erfolg blieb. Trotz einiger weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zum Schluss spannend.

Die Vöcklabrucker SC verteidigte ihren knappen Vorsprung bis zum Abpfiff, der in der 92. Minute erfolgte. Die Mannschaft von Vöcklabruck konnte sich letztlich über einen wohlverdienten 1:0-Sieg freuen, während der SV Bad Goisern die Heimreise ohne Punkte antreten musste.

1. Klasse Süd: Vöcklabruck : Bad Goisern - 1:0 (1:0)

43 Abid Mujagic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.