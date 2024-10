SV St. Wolfgang dominiert TSV Frankenmarkt mit einem 6:1-Auswärtssieg

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:52

In einem beeindruckenden Auftritt bezwang der SV St. Wolfgang den TSV Frankenmarkt deutlich mit 6:1 in der 8. Runde der 1. Klasse Süd (OÖ). Der Matchverlauf wurde von Beginn an von den Gästen dominiert, die in der ersten Halbzeit mit einem klaren 4:0 in Führung gingen. Die Frankenmarkter hatten Schwierigkeiten, in das Spiel zu finden, während St. Wolfgang ihre Chancen effizient nutzte. Die zweite Halbzeit brachte ein wenig Hoffnung für die Heim-Mannschaft, doch die Überlegenheit von St. Wolfgang blieb unübersehbar.

Überlegenheit von St. Wolfgang in der ersten Halbzeit

Der SV St. Wolfgang legte einen furiosen Start hin und ging bereits in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Patrick Ambrosch eröffnete den Torreigen für die Gäste. Die Frankenmarkter hatten Schwierigkeiten, auf dieses frühe Tor zu reagieren, und fanden sich immer wieder in der Defensive gefangen. Ambrosch war in herausragender Form und erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Nur wenige Minuten später, in der 37. Minute, vollendete er seinen Hattrick, indem er das 3:0 per direkten Freistoß erzielte. Die Defensive von Frankenmarkt wirkte in dieser Phase des Spiels überfordert und konnte dem Angriffsdruck der Gäste kaum standhalten.

Der SV St. Wolfgang setzte seine Dominanz fort, und noch vor der Halbzeit, in der 40. Minute, erhöhte Berk Yavuzarslan auf 4:0. Die Frankenmarkter schienen völlig aus dem Spiel zu sein, während St. Wolfgang weiterhin souverän auftrat. Mit diesem klaren Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Frankenmarkt kämpft, aber St. Wolfgang bleibt überlegen

Nach der Pause kamen die Frankenmarkter etwas engagierter aus der Kabine, doch der SV St. Wolfgang ließ sich nicht beirren. Josip Curic sorgte in der 49. Minute für das 5:0, was die Vorentscheidung in diesem einseitigen Duell bedeutete. Der TSV Frankenmarkt versuchte dennoch, ein Lebenszeichen zu senden, was ihnen in der 56. Minute auch gelang. Nach einem missglückten Abschlag des gegnerischen Torhüters nutzte Michael Oberndorfer die Gelegenheit und traf aus rund 20 Metern ins leere Tor zum 1:5. Es war der Ehrentreffer für die Frankenmarkter, die damit zumindest kurzzeitig etwas Hoffnung schöpfen konnten.

Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Berk Yavuzarslan stellte in der 59. Minute den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 6:1 für die Gäste. Dies war der Schlusspunkt einer Partie, die der SV St. Wolfgang in jeder Hinsicht dominierte. Die Frankenmarkter hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und mussten sich schlussendlich klar geschlagen geben.

1. Klasse Süd: Frankenmarkt : St. Wolfgang - 1:6 (0:4)

59 Berk Yavuzarslan 1:6

56 Michael Oberndorfer 1:5

49 Josip Curic 0:5

40 Berk Yavuzarslan 0:4

37 Patrick Ambrosch 0:3

32 Patrick Ambrosch 0:2

16 Patrick Ambrosch 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.