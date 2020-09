Souveräner Sieg für TSV Frankenmarkt über ATSV Zipf

Details Montag, 07. September 2020 00:45

Durch ein 4:1 holte sich der TSV Sparkasse Frankenmarkt zu Hause drei Punkte. Der Gast ATSV Zipf hatte das Nachsehen. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch das Heimteam wusste zu überraschen.

Dabei sah es zu Beginn sehr gut für die Gäste aus. Eren Tokat brachte den ATSV Zipf in der sechsten Minute nach vorn. Tokat stieg nach einem Freistoß am höchsten und versenkte das Spielgerät per Kopf im Heimkasten. Auch die Hausherren wurden immer wieder nach Standards auffällig. Es dauerte ein wenig, dann fiel der Ausgleich. Stefan Oberndorfer nutzte die Chance für Frankenmarkt und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Frankenmarkt dreht in Hälfte zwei auf

Nach nur zwei Minuten hatte Michael Riedl die Führung am Fuß, scheiterte aber an Alex Iváncsics. Dieter Schernthaner stellte die Weichen für den TSV Sparkasse Frankenmarkt auf Sieg, als er in Minute 49 mit dem 2:1 zur Stelle war. Er verwandelte einen Freistoß mit etwas Hilfe der Gästeabwehr direkt. Oberndorfer schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (57.). Thomas Lassl baute den Vorsprung von Frankenmarkt in der 78. Minute aus. Er war nach einem Lattenschuss von Kapitän Thomas Lassl zur Stelle und staubte ab. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der TSV Sparkasse Frankenmarkt den ATSV Zipf 4:1.

Durch den Sieges rückte Frankenmarkt in der Tabelle auf Platz fünf vor. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des TSV Sparkasse Frankenmarkt bei.

Mit fünf Zählern aus vier Spielen steht der ATSV Zipf momentan im Mittelfeld der Tabelle. Einen Sieg, zwei Remis und eine Niederlage haben die Gäste momentan auf dem Konto.

1. Klasse Süd: TSV Sparkasse Frankenmarkt – ATSV Zipf, 4:1 (1:1)

6 0:1 Eren Tokat

32 1:1 Stefan Oberndorfer

49 2:1 Dieter Schernthaner

57 3:1 Stefan Oberndorfer

78 4:1 Thomas Lassl

