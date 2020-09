FC Altmünster kämpft sich dank Altmaninger gegen Gosau zum Punkt

Details Montag, 07. September 2020 00:55

Im Spiel des FCA gegen die ASKÖ Raiffeisen Gosau gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Miroslav Grom sein Team in der 17. Minute. Er zog aus gut 16 Metern ab und mit etwas Hilfe der gegnerischen Verteidigung landete die Kugel im Netz. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Thomas Altmaninger den Ausgleich (22.). Altmaninger überlistete den Heimkeeper im Eins gegen Eins und machte seinen Tor. Der Treffer zum 1:2 sicherte der ASKÖ Raika Gosau nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Grom in diesem Spiel (27.). Der Gosauer nimmt einen Hereingabe direkt per Volley und bugsiert das Spielgerät im Winkel. Lukas Islitzer versenkte die Kugel zum 1:3 (36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Altmünster kommt zurück

In der Pause dürfte Trainer Edvin Durgutovic seiner Mannschaft einige Vorgaben mit auf den Weg gegeben haben, denn die Hausherren kamen bärenstark aus der Kabine. Altmaninger schlug doppelt zu und glich damit für den FC Altmünster aus (47./84.). Gleich nach der Pause startete Altmaninger ein Solo auf der rechten Seite und knallte die Kugel aus spitzem Winkel unter die Latte. Der dritte Treffer von Altmaninger ist dann Formsache, es gab Elfmeter. Für das zum Strafstoß führende Foul musste Felix Egger nach der zweiten gelben Karte den Platz verlassen. Gosau ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der FCA noch ein Unentschieden.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen die ASKÖ Raiffeisen Gosau – der FC Altmünster bleibt weiter unten drin.

Die ASKÖ Raika Gosau belegt mit fünf Punkten den achten Tabellenplatz.

1. Klasse Süd: FC Altmünster – ASKÖ Raiffeisen Gosau, 3:3 (1:3)

17 0:1 Miroslav Grom

22 1:1 Thomas Altmaninger

27 1:2 Miroslav Grom

36 1:3 Lukas Islitzer

47 2:3 Thomas Altmaninger

84 3:3 Thomas Altmaninger

