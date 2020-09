Remis dank spätem Treffer von Neff

Details Sonntag, 13. September 2020 13:40

Am Freitag kam Rüstorf bei der ASKÖ Raiffeisen Gosau nicht über ein 2:2 hinaus. Beide Mannschaften mussten in dieser Saison noch keine Niederlage hinnehmen. Für den Gastgeber wäre es heute beinnahe so weit gekommen. Den späten Rückstand konnte man mit einem Last-Minute-Treffer aber ausgleichen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Beide Mannschaften setzten früh offensive Akzente und wollten die Kontrolle. Diese holt sich schließlich der Gast, auch wenn es an Hochkarätern bis dato noch fehlt. Die Heimischen gingen aber keinesfalls unter, im Gegenteil. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Alexander Grill sein Team in der 30. Minute. Nach einer Flanke von Lukas Islitzer köpfte die Nummer sechs der Hausherren gekonnt in die Maschen. Jetzt erst recht, dachte sich Philipp Gross, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (32.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Aufregende Schlussphase

Auch nach dem Seitenwechsel spielten beide Teams auf Sieg. Die Angriffsversuche wussten die jeweiligen Hintermänner Daniel Nutz und Gregor Kerschbaumsteiner aber gekonnt zu entschärfen. Für das 1:2 zugunsten des ATSV Rüstorf sorgte dann kurz vor Schluss Philipp Rensch, der beim Elfmeter keine Nerven zeigte (90.). Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Florian Neff für die ASKÖ Raika Gosau zum 2:2 traf (94.). Neff stieg nach einem Freistoß am höchsten und brachte die Kugel per Kopf im Netz unter. Nach dieser Aktion beendete der Schiedsrichter die Partie und es hieß Pari.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich Gosau im Klassement auf Platz sieben. 14 Tore – damit hat der ASKÖ Gosau eine der effektivsten Offensivfraktionen der Liga.

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits neun Punkte auf das Konto des ATSV Rüstorf und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz.

1. Klasse Süd: ASKÖ Raiffeisen Gosau – ATSV Rüstorf, 2:2 (1:1)

30 1:0 Alexander Grill

32 1:1 Philipp Gross

90 1:2 Philipp Rensch

94 2:2 Florian Neff

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?