SV Ebensee dreht das Derby beim ASKÖ Ebensee

Der SV Ebensee erreichte einen deutlichen 1:4-Erfolg im Derby gegen die ASKÖ Ebensee. Auch wenn man bei Derbys nie weiß, was passieren wird, behielt der SVE die Nerven und setzte sich am Ende klar durch.

Dabei sah es zu Beginn sehr gut für die Engl-Elf aus: Dominik Leitner brachte die ASKÖ Ebensee in der 13. Minute mit dem ersten Angriff nach vorn. Valentin Veselaj trug sich in der 25. Spielminute nach einer schönen Kombination mit Markus Holzinger in die Torschützenliste ein. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

SV Ebensee behält die Nerven

In der 50. Minute brachte Shkelqim Shabanaj nach einem Elfmeter den Ball im Netz der ASKÖ Ebensee unter. Jan Sokol beseitigte mit seinen Toren (74./83.) die letzten Zweifel am Sieg des SV Ebensee. Den ersten Treffer machte Sokol per Kopf, beim zweiten zieht der eingewechselte Slowake aus einer unfassbaren Distanz ab und befördert die Kugel über das halbe Spielfeld ins Tor. Schlussendlich reklamierte der SV Ebensee 1922 einen Sieg in der Fremde für sich und wies die ASKÖ Ebensee in die Schranken.

In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen. Die ASKÖ Ebensee baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Verteidigung des SV Ebensee wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst fünfmal bezwungen. Die Gäste verbuchten insgesamt drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Der SV Ebensee 1922 setzte sich mit diesem Sieg von der ASKÖ Ebensee ab und belegt nun mit zehn Punkten den vierten Rang, während die ASKÖ Ebensee weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

1. Klasse Süd: ASKÖ Ebensee – SV Ebensee 1922, 1:4 (1:1)

13 1:0 Dominik Leitner

25 1:1 Valentin Veselaj

50 1:2 Shkelqim Shabanaj

74 1:3 Jan Sokol

83 1:4 Jan Sokol

