Eberstalzell geht gegen Bad Goisern erstmals in dieser Saison leer aus

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 20:15

Der SV Kieninger-Bau Bad Goisern verpasste der Union Eberstalzell einen Dämpfer und gewann mit 4:2 gegen den Tabellenführer. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SV Bad Goisern die Nase vorn.

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. David Kozak traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Lange währte die Freude von Bad Goisern nicht, denn schon in der sechsten Minute schoss Patrick Polic den Ausgleichstreffer für Eberstalzell. Es enwickelte sich eine schnelle, hochklassige Partie mit vielen Torszenen. Gkersi Bardi brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des SV Kieninger-Bau Bad Goisern über die Linie (31.). In der 44. Minute war Polic erneut mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Bad Goisern behält einen kühlen Kopf

Das 3:2 des SV Bad Goisern stellte Dejan Pilipovic sicher (66.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Jesse Engleitner, der das 4:2 aus Sicht von Bad Goisern perfekt machte (90.). Schließlich strich der SV Kieninger-Bau Bad Goisern die Optimalausbeute gegen die Union Eberstalzell ein.

Nach dem klaren Erfolg über Eberstalzell festigt der SV Bad Goisern den dritten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Bad Goisern lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 20 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

25 Tore – mehr Treffer als die Union Eberstalzell erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Süd.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

1. Klasse Süd: SV Kieninger-Bau Bad Goisern – Union Eberstalzell, 4:2 (2:2)

2 David Kozak 1:0

6 Patrick Polic 1:1

31 Gkersi Bardi 2:1

44 Patrick Polic 2:2

66 Dejan Pilipovic 3:2

90 Jesse Engleitner 4:2