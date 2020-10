Frankenmarkt gegen Steyrermühl im Torrausch

Details Montag, 05. Oktober 2020 13:35

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Frankenmarkt und Steyrermühl mit dem Endstand von 6:0. Der TSV Sparkasse Frankenmarkt hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Tobias Breinstampf trug sich schon in der siebten Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 17. Minute erhöhte Dieter Schernthaner auf 2:0 für Frankenmarkt. Den Vorsprung des TSV Sparkasse Frankenmarkt ließ Kapitän Thomas Lassl in der 23. Minute anwachsen. Die Überlegenheit von Frankenmarkt spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Frankenmarkt lässt nicht locker

Schernthaner überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den TSV Sparkasse Frankenmarkt (47.). Breinstampf legte in der 60. Minute zum 5:0 für Frankenmarkt nach. Eigentlich war die ASKÖ Steyrermühl schon geschlagen, als Michael Riedl das Leder zum sechsten Mal über die Linie beförderte (66.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der TSV Sparkasse Frankenmarkt bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Frankenmarkt hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Mit 19 geschossenen Toren gehört der TSV Sparkasse Frankenmarkt offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Süd. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Frankenmarkt derzeit auf dem Konto.

Steyrermühl bekommt die Defensivprobleme weiterhin nicht in den Griff und musste sich erneut deutlich geschlagen geben. Ein großes Manko ist aber auch die Offensive, die bisher auf lediglich vier Treffer kommt.

1. Klasse Süd: TSV Sparkasse Frankenmarkt – ASKÖ Steyrermühl, 6:0 (3:0)

7 Tobias Breinstampf 1:0

17 Dieter Schernthaner 2:0

23 Thomas Lassl 3:0

47 Dieter Schernthaner 4:0

60 Tobias Breinstampf 5:0

66 Michael Riedl 6:0