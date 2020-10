9:0! SV Ebensee zersägt Stadl-Paura Juniors

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 16:25

Der SV Ebensee kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:0-Erfolg davon. Der SV Ebensee 1922 hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Vor allem in den ersten zwanzig Minuten überrannten die Mannen von Trainer Rudolf Hackl ihren Gegner förmlich. Eröffnet wurde das Torspektakel von Rudolf Daxner, der einen Querpass von Jakob Spitzer zu verwerten wusste. Nur wenige Sekunden später fälschte Valentin Veselaj einen Schuss von Kapitän Lukas Holzinger unhaltbar für Armin Sarcevic ab und trug sich dadurch in die Torschützenliste ein. Den dritten Streich machte erneut Daxner, der nach einer Flanke von Markus Holzinger mit dem Kopf zur Stelle war. Noch bevor die Viertelstunde voll war, traf Jakob Spitzer für den ESV und machte das 4:0. Markus Holzinger wollte sich anschließend noch selbst in die Torschützenliste eintragen, so geschehen in Minute 19. Wenige Minuten später hätte sich dieser beinahe noch zum Doppelstorschützen gemacht, er traf aber nur auf Aluminium. Nach einer kurzen Pause für die Gäste, zumindest blieb der Zwischenstand für gut zehn Minuten der selbe, zeigte Veselaj mit einem tollen Solo und dem darauffolgenden Abschluss sein Können. Im weiteren Verlauf verhinderte Sarcevic mit einigen Paraden weitere Gegentreffer.

Nur mehr drei

Markus Holzinger machte nach gut zehn Minuten in Hälfte zwei nach toller Vorarbeit von Spitzer und Jan Sokol doch noch seinen zweiten Treffer. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn in Minute 73 traf Holzinger zum dritten Mal in der Partie. Gegen Ende der Partie bekamen die Heimischen auch noch zwei Elfmeter zugesprochen - den ersten konnte Sarcevic noch parieren, beim zweiten, getreten von Veselaj, war der Stadler machtlos. Nach 90 Minuten stand schließlich ein eindrucksvolles 9:0 für den ESV.

Fpr den ESV beudete der Sieg einen Platz nach vorne in der Tabelle. Das ausgeglichene Torverhältnis wurde damit um einiges aufgebessert, sodass man statistisch nun zu den besten Offensiven der Liga zählt.

Die Juniors von Stadl-Paura kommen weiterhin nicht wirklich in Fahrt und bleiben auf ihrem einen Punkt und dem vorletzten Tabellenplatz sitzen.

1. Klasse Süd: SV Ebensee 1922 – ATSV Stadl-Paura Juniors, 9:0 (6:0)

4 Rudolf Daxner 1:0

6 Valentin Veselaj 2:0

11 Rudolf Daxner 3:0

14 Jakob Spitzer 4:0

19 Markus Holzinger 5:0

30 Valentin Veselaj 6:0

56 Markus Holzinger 7:0

73 Markus Holzinger 8:0

89 Valentin Veselaj 9:0