SV Ebensee gewinnt Spitzenspiel bei ATSV Zipf

Details Sonntag, 18. Oktober 2020 22:00

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom ATSV Zipf und dem SV Ebensee 1922, die mit 0:1 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner hatte der Gast durch einen späten Treffer schließlich die Nase vorne.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Schnell wurde klar, wer die spielbestimmende Mannschaft an diesem Tag war. Der ATSV behauptete sich in jeglichen Zweikämpfen und näherte sich immer mehr an die Gefahrenzone der Gäste an. Trotz der klaren Überlegenheit, gelang Zipf aber kein Treffer. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Holzinger wird zum Last-Minute-Held

Nach dem Seitenwechsel bot sich ein anderes Bild. Die Hintermannschaft der Gäste hatte sich inzwischen besser auf die Spielweise der Hausherren eingestellt und konnte die meisten Angriffsversuche der Zipfer Angriffsfraktion unterbinden. Auch vorne tat sich beim SVE nun deutlich mehr. Nach mehreren guten, aber vergebenen Chancen des SVE rangierte Kapitän Lukas Holzinger schließlich zum spielentscheidenden Mann. In Minute 87 schnappte sich Holzinger nach einem Hin und Her im Sechzehner der Hausherren die Kugel und zog einfach ab und versenkte das Spielgerät in den Maschen. Zipf warf noch einmal alles nach vorne, jedoch ohne Erfolg.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt der ATSV Zipf den fünften Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Der ATSV Zipf baut die Serie von drei Siegen nicht aus.

Der SV Ebensee belegt mit 16 Punkten den dritten Platz. Mit 24 geschossenen Toren gehört der Gast offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Süd. Der SV Ebensee 1922 sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

1. Klasse Süd: ATSV Zipf – SV Ebensee 1922, 0:1 (0:0)

87 Lukas Holzinger 0:1