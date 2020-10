Gosau reitet Stadl-Paura Juniors noch weiter in die Miesere

Details Montag, 26. Oktober 2020 16:45

Am Sonntag verbuchte die ASKÖ Raiffeisen Gosau einen 5:3-Erfolg gegen die ATSV Stadl-Paura Juniors. Die Überraschung blieb aus, sodass die Stadl-Paura Juniors eine Niederlage kassierten.

Für den Führungstreffer der ASKÖ Raika Gosau zeichnete Gabor Valla verantwortlich (9.). Maik Kocsar erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 24 Minuten auf 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Argjend Iljazi in der 26. Minute. Die Pausenführung von Gosau fiel knapp aus.

Sieg in der Tasche

Für den nächsten Erfolgsmoment der ASKÖ Raiffeisen Gosau sorgte Lukas Islitzer (48.), ehe Miroslav Grom das 4:1 markierte (65.). Liridon Duraki beförderte das Leder zum 4:2 der Stadl-Paura Jrs. über die Linie (69.). Für das 5:2 der ASKÖ Raika Gosau sorgte Florian Neff, der in Minute 88 zur Stelle war. In der 89. Minute erzielte Nedin Music noch das 5:3 für die ATSV Stadl-Paura Juniors. Am Schluss siegte Gosau gegen die Gäste.

Die ASKÖ Raiffeisen Gosau kann vor allem in der Offensive mit 30 Treffern glänzen. Auch die Juniors von Stadl-Paura konnten der Angriffskraft an diesem Tag nicht standhalten. Mit 16 Punkten aus zehn Spielen steht man momentan im Mittelfeld der Tabelle.

Die Stadl-Paura Juniors stecken weiterhin am Ende der Tabelle fest. Erst einen Punkt konnte man aus neun Spielen mitnehmen. In der Offensive zu schwach, in der Defensive zu offen - deswegen befinden sich die Juniors in der momentanen Lage.

1. Klasse Süd: ASKÖ Raiffeisen Gosau – ATSV Stadl-Paura Juniors, 5:3 (2:1)

9 Gabor Valla 1:0

24 Maik Kocsar 2:0

26 Argjend Iljazi 2:1

48 Lukas Islitzer 3:1

65 Miroslav Grom 4:1

69 Liridon Duraki 4:2

88 Florian Neff 5:2

89 Nedin Music 5:3