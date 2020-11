Rüstorf siegt im Spitzenspiel in Bad Goisern

Details Sonntag, 01. November 2020 14:45

Mit dem SV Bad Goisern und dem ATSV Rüstorf trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Bad Goisern schien Rüstorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand.

Dabei fanden die Hausherren besser ins Spiel und hatten durch einen Elfmeter sogar die Gelegenheit auf die Führung, vergaben aber. Beide Mannschaften erzielten in Hälfte eins ein Tor, jedoch war der entscheidende Spieler beide Male im Abseits. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Spiel entschieden

Für den Führungstreffer des ATSV Rüstorf zeichnete Bernhard Hofmann verantwortlich (48.). Mit einem schönen Schuss ins Kreuzeck sorgte David Hamader in Minute 49 für den schnellen Doppelschlag. Tobias Rensch gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Rüstorf (81.). Am Schluss siegte der ATSV Rüstorf gegen den SV Kieninger-Bau Bad Goisern.

Der SV Bad Goisern nimmt mit 20 Punkten den dritten Platz ein. In den letzten fünf Partien ließ der Gastgeber zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Nach zehn Spieltagen und keiner einzigen Niederlage stehen für Rüstorf 20 Zähler zu Buche. Mit nur sechs Gegentoren hat der ATSV Rüstorf die beste Defensive der 1. Klasse Süd. Somit bleibt Rüstdorf weiterhin die einzige Mannschaft der Liga ohne Niederlage.

1. Klasse Süd: SV Kieninger-Bau Bad Goisern – ATSV Rüstorf, 0:3 (0:0)

48 Bernhard Hofmann 0:1

49 David Hamader 0:2

81 Tobias Rensch 0:3