3:1! Eberstalzell bleibt verlustpunktfrei

Der SV Wolf System Scharnstein steckte am Sonntag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen die Union Eberstalzell mit 1:3. Patrick Michetschläger erzielte dabei einen Doppelpack zu Gunsten der Gäste und brachte sein Team auf die Siegerstraße.

Frühe Führung, späte Entscheidung

Eberstalzell stellte mit dem 1:0 durch Patrick Michetschläger in der achten Minute die Weichen auf Sieg. In der 35. Minute erzielte Dominik Bammer das 1:1 für den SV Scharnstein. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der Schlussphase angekommen, schnürte Michetschläger seinen Doppelpack und brachte die Gäste erneut in Führung (74.). Marcel Majer machte in Minute 84 den Sack zu und erhöhte auf 3:1. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Eberstalzell Scharnstein mit 3:1.

Beim SV Wolf System Scharnstein präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der Gastgeber auf Platz vier abgerutscht.

Die Union Eberstalzell nimmt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle ein.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

1. Klasse Süd: SV Wolf System Scharnstein – Union Eberstalzell, 1:3 (1:1)

8 Patrick Michetschläger 0:1

35 Dominik Bammer 1:1

74 Patrick Michetschläger 1:2

84 Marcel Majer 1:3

