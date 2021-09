Rüstorf vs. Bad Goisern: drei Platzverweise und Last-Minute Siegtreffer!

Details Montag, 06. September 2021 07:12

Rüstorf fügte Bad Goisern am Sonntag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 2:1. 250 Zuschauer verfolgten eine hitzige Partie, in der vor allem Schiedsrichter Semir Skenderovic alle Hände voll zu tun hatte und sogar drei Akteure vom Platz stellte.

9 gegen 10: Spiesberger entscheidet Partie in letzter Not

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jesse Engleitner sein Team in der 15. Minute. Nedin Music nutzte die Chance für den ATSV Rüstorf und beförderte in der 27. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Vor der Halbzeitpause stellte der Unparteiische Semir Skenderovic noch Taner Ari nach Kritik vom Feld. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Im zweiten Durchgang überschlugen sich die Ereignisse, zuerst flog David Kozak nach Beleidigung vom Platz. Fabian Gschwandtner sah fünf Minuten vor Schluss ebenso die Ampelkarte wegen eines Fouls. Sebastian Spiesberger ließ schlussendlich seine Mannschaft in der Nachspielzeit (91.), als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Rüstorf den SV Kieninger-Bau Bad Goisern 2:1.

Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des ATSV Rüstorf.

Mit diesem Sieg zog Rüstorf am SV Bad Goisern vorbei auf Platz sechs. Die Gäste fielen auf die achte Tabellenposition.

1. Klasse Süd: ATSV Rüstorf – SV Kieninger-Bau Bad Goisern, 2:1 (1:1)

15 Jesse Engleitner 0:1

27 Nedin Music 1:1

91 Sebastian Spiesberger 2:1

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!