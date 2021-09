Underdog SPG Lambach/Edt triumphiert über ATSV Zipf

Details Sonntag, 12. September 2021 08:19

Die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt gewann gegen den ATSV Zipf mit 3:2 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Mit breiter Brust war der ATSV Zipf zum Duell mit der SPG Lambach/Edt angetreten – der Spielverlauf ließ beim ATSV Zipf jedoch Ernüchterung zurück.

Ausgeglichene erste Hälfte - Lambach/Edt mit Blitzstart in Durchgang zwei

Lambach/Edt ging durch Nihad Hrvacic in der zwölften Minute in Führung. In der 29. Minute brachte der ATSV Zipf durch Julian Nöhmer den Ball im Netz der SPG RW Lambach/FC Gartner Edt zum Ausgleich unter. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Atschiko Nadiradze stellte die Weichen für die SPG Lambach/Edt auf Sieg, als er nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff mit dem 2:1 zur Stelle war. Die Gastgeber witterten ihre Chance, Norbert König Felleitner baute die Führung aus und sorgte für vermeintlich klare Verhältnisse (66.). Eren Tokat ließ sich in der 71. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3-Anschlusstreffer für den ATSV Zipf. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte Lambach/Edt schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ die SPG Lambach/Edt den letzten Tabellenrang und nimmt jetzt den zwölften Platz ein. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Lambach/Edt liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 15 Gegentreffer fing. Nur einmal ging die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit neun ergatterten Punkten steht der ATSV Zipf auf Tabellenplatz vier. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Gasts. Der ATSV Zipf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

1. Klasse Süd: SPG RW Lambach/FC Gartner Edt – ATSV Zipf, 3:2 (1:1)

12 Nihad Hrvacic 1:0

29 Julian Nöhmer 1:1

47 Atschiko Nadiradze 2:1

66 Norbert König Felleitner 3:1

71 Eren Tokat 3:2

