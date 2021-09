Nächste Pleite für ASKÖ Ebensee

Details Sonntag, 12. September 2021 09:02

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des FC Spitz Attnang. Die Gäste setzten sich mit einem 2:0 gegen die ASKÖ Ebensee durch. Die Gäste erledigten die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchten gegen den Underdog aus Ebensee einen verdienten Dreier. Dabei trugen sich Artan Gani (32.) und Alexander Oberperfler (57.) in die Torschützenliste ein.

Attnang dominiert ab der ersten Minute

Nach einer Vielzahl von harmlosen Torschüssen der Gäste war es Artan Gani, der in der 32. Minute das 1:0 für den FC Spitz Attnang erzielte. Die Nummer 7 von Attnang war nach einem Schuss von Dominik Mühlbacher zur Stelle und verwertete aus kurzer Distanz zur Führung. Zur Pause behielt der FC Attnang die Nase knapp vorn, zahlreiche Chancen blieben in Durchgang eins ungenutzt. Auch in der zweiten Halbzeit behielten die Gäste die Oberhand. Alexander Oberperfler beförderte das Leder zum 2:0 des FC Spitz Attnang in die Maschen (57.). Ähnlich wie in der ersten Hälfte ließen die Gäste einige Topchancen liegen, somit blieb es letzendlich "nur" beim 0:2.

Die Heimmannschaft rangiert mit drei Zählern auf dem zehnten Platz des Tableaus. In dieser Saison sammelte die ASKÖ Ebensee bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Die ASKÖ Ebensee verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Der FC Attnang liegt im Klassement nun auf Rang sechs. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage hat der FC Spitz Attnang momentan auf dem Konto.

1. Klasse Süd: ASKÖ Ebensee – FC Spitz Attnang, 0:2 (0:1)

32 Artan Gani 0:1

57 Alexander Oberperfler 0:2

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!