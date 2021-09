ATSV Rüstorf beschert Frankenmarkt erste Niederlage

Details Montag, 20. September 2021 07:04

In bester Verfassung zeigte sich der Tabellenführer aus Frankenmarkt nicht. Der ATSV Rüstorf schickte den TSV Sparkasse Frankenmarkt mit 3:0 vom Platz. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Rüstorf den maximalen Ertrag.

Torloser erster Durchgang - Hausherren drehen in der zweiten Halbzeit auf

Der erste Durchgang hatte nicht viel zu bieten, keiner Mannschaft gelang es zwingend vor dem gegenerischen Kasten zu werden. Somit ging es torlos nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Der zweite Durchgang gehörte eindeutig den Gastgebern. Vor einer Kulisse von 303 Zuschauern war es Matthias Eisenknapp, der das erlösende 1:0 für den ATSV Rüstorf erzielte. Beflügelt vom Führungstreffer, machte Mladen Malbasic in der 75. Minute das 2:0 des Gastgebers perfekt. Nedin Music besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Rüstorf (86.) und setzte zugleich den Schlusspunkt der Partie. Am Ende verbuchte der ATSV Rüstorf gegen Frankenmarkt die maximale Punkteausbeute.

Rüstorf hat bisher alle neun Punkte zuhause geholt. Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der ATSV Rüstorf nun auf dem fünften Platz steht. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Rüstorf.

Der TSV Sparkasse Frankenmarkt ist mit zwölf Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet, rutscht jedoch aufgrund der Niederlage auf Platz zwei ab.

1. Klasse Süd: ATSV Rüstorf – TSV Sparkasse Frankenmarkt, 3:0 (0:0)

60 Matthias Eisenknapp 1:0

75 Mladen Malbasic 2:0

86 Nedin Music 3:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!