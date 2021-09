FC Altmünster rückt auf Platz acht vor

Details Sonntag, 26. September 2021 17:59

Durch ein 3:1 holte sich der FCA in der Partie gegen Rüstorf drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der FC Altmünster die Nase vorn. Der Star des Nachmittags war definitiv Thomas Altmaninger, der mit seinem Doppelpack (20./50.) einen großen Teil zum Erfolg beitrug.

Altmaninger zum Ersten, Altmaninger zum Zweiten

Seinen ersten Tagestreffer erzielte Altmaninger per Elfmeter in der 20. Spielminute. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Die Hausherren hatten sich eine knappe Führung erspielt, von der vorzeitigen Entscheidung war jedoch noch nicht die Rede. Bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff schnürte Altmaninger seinen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Michael Motz verkürzte für den ATSV Rüstorf später in der 63. Minute auf 1:2 und sorgte für ein Lebenszeichen der Gäste. Gregor Janovic unterband die durch den Anschlusstreffer ausgebrochene Euphorie der Rüstorfer und sorgte mit seinem Treffer in Minute 71 für klare Verhältnisse. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte der FC Altmünster schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Der FCA muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das gestrige Spiel gegen Rüstorf war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Im Klassement machte der FC Altmünster einen Satz und rangiert nun auf dem achten Platz. Der FCA bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und drei Pleiten.

Mit neun ergatterten Punkten steht Rüstorf auf Tabellenplatz sechs. In dieser Saison sammelte der ATSV Rüstorf bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen.

1. Klasse Süd: FC Altmünster – ATSV Rüstorf, 3:1 (1:0)

20 Thomas Altmaninger 1:0

50 Thomas Altmaninger 2:0

63 Michael Motz 2:1

71 Gregor Janovic 3:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!