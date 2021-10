Eigentor, zwei Platzverweise! Ebensee ringt in Unterzahl Rüstorf nieder

Details Montag, 04. Oktober 2021 21:36

Durch ein 2:1 holte sich die ASKÖ Ebensee drei Punkte beim ATSV Rüstorf. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Die Mannschaften lieferten sich einen hitzigen Kampf um drei Punkte, den die Gäste aus Ebensee trotz Unterzahl ab der 43. Spielminute für sich entscheiden konnten.

Schiedsrichter der Partie war Mario Pfanzeltner-Enzinger vor 150 Zuschauern im Waldstadion in Rüstorf. Nedin Music gelang es, den ersten Tagestreffer zu markieren und die Hausherren in Führung zu bringen (30.). Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff ein herber Rückschlag für die Gäste: nach Beleidigung schickt Referee Pfanzeltner-Enzinger Sebastian Leitner vorzeitig vom Feld. Unangenehme Situation für die Gäste, man kassierte den frühen Gegentreffer und agierte durch den frühen Platzverweis nurnoch zu zehnt in Durchgang zwei. Die ASKÖ Ebensee ließ sich jedoch von den suboptimalen Umständen nicht beirren, der Zwitter-Elf gelang ein Traumstart nach dem Seitenwechsel. Ehe Angelo Serdar den Führungstreffer in Minute 49 erzielte, glich man nur zwei Minuten zuvor durch ein Eigentor von David Hamader aus. Trotz numerischer Überlegenheit gelang es den Rüstorfern nicht, den Ball in den restlichen vierzig Minuten im Tor unterzubringen. Bevor der Unparteiische die Partie in Minute 95 beendete, flog Markus Hörmandinger nach einer Unsportlichkeit noch vorzeitig vom Platz, auch mit zwei Mann mehr vermochte es Rüstorf nicht, die Kugel über die Linie zu befördern - so blieb es bei der knappen 1:2-Niederlage.

Der ATSV Rüstorf hat bisher alle neun Punkte zuhause geholt. Die Situation beim Heimteam bleibt angespannt. Gegen die ASKÖ Ebensee kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit diesem Sieg zog die ASKÖ Ebensee an Rüstorf vorbei auf Platz acht. Der ATSV Rüstorf fiel auf die neunte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

1. Klasse Süd: ATSV Rüstorf – ASKÖ Ebensee, 1:2 (1:0)

30 Nedin Music 1:0

47 Eigentor durch David Hamader 1:1

49 Angelo Serdar 1:2

