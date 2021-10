ASKÖ Raika Gosau schießt Stadl-Paura 1b mit 10:0 ab

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 22:32

In der neunten Runde der 1. Klasse Süd lieferte die ASKÖ Raika Gosau am gestrigen Sonntagnachmittag den heimischen Fans ein wahres Fußballfest. Mit einem eindrucksvollen 10:0 schickten die Hausherren die Stadl-Paura 1b nach Hause. Der furiose Erfolg katapultierte Gosau auf den dritten Tabellenplatz.

3x Grom, 3x Grill - Torfestival in Gosau

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der fünften Minute durch David Höllmüller zur frühen Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Miroslav Grom den Vorsprung der ASKÖ Raiffeisen Gosau. Mit dem 3:0 durch Alexander Grill schien die Partie bereits in der 17. Minute mit der ASKÖ Raika Gosau einen sicheren Sieger zu haben. Spielstark zeigte sich Gosau, als Grom (25.) und Grill (33.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten und den Spielstand auf 5:0 erhöhten. Angesichts der desolaten Vorstellung der Stadl-Paura 1b in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für die ASKÖ Raiffeisen Gosau in die Pause. Auch in Durchgang zwei machten die Gastgeber dort weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 48. Minute legte Grom zum 6:0 zugunsten der ASKÖ Raika Gosau nach. Durch ein Eigentor der ATSV Stadl-Paura 1b verbesserte Gosau den Spielstand auf 7:0 für sich (52.). Alexander Grill schnürte mit seinem Treffer in der 63. Spielminute seinen Dreierpack. Der neunte Streich der ASKÖ Raiffeisen Gosau war Bernhard Kraft vorbehalten (77.). Auch in der Nachspielzeit kannte die ASKÖ Raika Gosau keine Gnade und markierte den zehnten Treffer durch Roland Bärnthaler (92.). Mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen fuhr Gosau einen exorbitant hohen Sieg ein und die Stadl-Paura 1b trat mit einer 0:10-Abfuhr die Heimreise an.

Für die ASKÖ Raiffeisen Gosau gibt es trotz der eindrucksvollen Vorstellung gegen das Tabellenschlusslicht einiges zu tun. Denn die Bilanz von acht Punkten aus sechs Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die ASKÖ Raika Gosau nimmt mit 14 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Mit 23 geschossenen Toren gehört Gosau offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Süd. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat die ASKÖ Raiffeisen Gosau derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für die ASKÖ Raika Gosau, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Der Gast belegt mit sechs Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Im Sturm der Stadl-Paura 1b stimmt es ganz und gar nicht: Sieben Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang den ATSV Stadl-Paura 1b auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Die Defensivleistung der Stadl-Paura 1b lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Gosau offenbarten die ATSV Stadl-Paura 1b eklatante Mängel und stellten somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am 24.10.2021 empfängt die ASKÖ Raiffeisen Gosau in der nächsten Partie den ATSV Rüstorf. Am Samstag empfangen die Stadl-Paura 1b den ATSV Zipf.

1. Klasse Süd: ASKÖ Raiffeisen Gosau – ATSV Stadl-Paura 1b, 10:0 (5:0)

5 David Höllmüller 1:0

15 Miroslav Grom 2:0

17 Alexander Grill 3:0

25 Miroslav Grom 4:0

33 Alexander Grill 5:0

48 Miroslav Grom 6:0

52 Eigentor durch Amir Ali Alizadeh 7:0

63 Alexander Grill 8:0

77 Bernhard Kraft 9:0

92 Roland Bärnthaler 10:0

