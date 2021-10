SV Ebensee triumphiert im Lokalderby!

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 21:30

Derbytime in Ebensee! Auf heimischem Terrain traf der SV Ebensee 1922 am zehnten Spieltag der 1. Klasse Süd auf Lokalrivalen ASKÖ Ebensee. Auf dem Papier und aufgrund der langjährigen Derbyhistorie galt der SV Ebensee im Vorhinein als klarer Favorit. Die Hausherren wurden dieser Rolle auch gerecht und siegten vor knapp 500 Zuschauern mit 3:1.

Den ersten Tagestreffer bejubelten die Gastgeber in der 18. Spielminute, Florian Promberger war zur Stelle und ließ die heimischen Fans zum ersten Mal jubeln. Lediglich vereinzelte Halbchancen fanden die beiden Kontrahenten im restlichen Verlauf des ersten Durchgangs auf, wobei keine der Mannschaften zwingend werden konnte. Somit blieb es zum Pausentee spannend und der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 hatte eine knappe 1:0-Führung inne. Nach Wiederanpfiff nahm die Partie immer mehr Fahrt auf. Die Beste Chance auf den Ausgleich hatte der zwischenzeitlich eingewechselte Tomislav Lukic, der in der 54. Spielminute am Aluminium scheiterte. In der 66. Minute wurde es dann bitter für die Gäste, Markus Holzinger stellte mit seinem Treffer auf 2:0. Kurz darauf war es dann soweit: Mihail Jacimovic sorgte mit seinem Treffer zum 2:1 für Spannung und Jubel im Gästeblock (75.). Der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 machte in Person von Rudolf Daxner erst in der Schlussphase den Deckel drauf und durfte einen verdienten Derbysieg feiern.

Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 derzeit auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der SV Ebensee 1922 in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

In dieser Saison sammelte die ASKÖ Ebensee bisher drei Siege und kassierte sechs Niederlagen. Die Lage der ASKÖ Ebensee bleibt angespannt. Gegen den SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der SV Ebensee 1922 setzte sich mit diesem Sieg von der ASKÖ Ebensee ab und nimmt nun mit 14 Punkten den sechsten Rang ein, während die ASKÖ Ebensee weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei der SPG RW Lambach/FC Gartner Edt vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die ASKÖ Ebensee den TSV Sparkasse Frankenmarkt.

1. Klasse Süd: SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 – ASKÖ Ebensee, 3:1 (1:0)

18 Florian Promberger 1:0

66 Markus Holzinger 2:0

75 Mihail Jacimovic 2:1

94 Rudolf Daxner 3:1

