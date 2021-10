Moser macht den Unterschied: Scharnstein ringt in Unterzahl Bad Goisern nieder

Details Montag, 25. Oktober 2021 00:27

Im Spiel des SV Wolf System Scharnstein gegen den SV Kieninger-Bau Bad Goisern gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des SV Scharnstein. Die Ausgangslage sprach für Scharnstein, was sich mit einem knappen Sieg, trotz 30-minütiger Unterzahl auch bestätigte.

Blitzstart, Platzverweis, Moser avanciert zum Matchwinner

Bereits in der ersten Minute, als nicht einmal alle Zuschauer angekommen waren, zeichnete sich Lukas Peneder für den ersten Tagestreffer verantwortlich. Der SV Wolf System Scharnstein machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Fabian Drack (3.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Für das erste Tor des SV Bad Goisern war Andreas Fritz verantwortlich, der in der 57. Minute nach einem schnellen Konter das 1:2 besorgte. Kurz darauf wurde es doppelt-bitter für die Hausherren: Kushtrim Ahmeti wurde vom unparteiischen in der 62. Spielminute nach einem Foul per Ampelkarte vorzeitig vom Platz gestellt - Scharnstein nurnoch zu Zehnt! Die komfortable Halbzeitführung des SV Scharnstein hielt nicht bis zum Abpfiff, denn David Kozak schoss den Ausgleich in der 68. Spielminute. Dass Scharnstein in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Christoph Moser, der in der 71. Minute zur Stelle war. Am Ende behielt der SV Wolf System Scharnstein gegen Bad Goisern trotz Platzverweis die Oberhand und feierte einen glücklichen Heimerfolg.

Der SV Scharnstein behauptet nach dem Erfolg über den SV Kieninger-Bau Bad Goisern den vierten Tabellenplatz. Sechs Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Scharnstein.

Mit zehn ergatterten Punkten steht der SV Bad Goisern auf Tabellenplatz elf. Drei Siege, ein Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei. Bad Goisern baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Scharnstein ist am Samstag auf Stippvisite beim SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922. Am Dienstag empfängt der SV Kieninger-Bau Bad Goisern den SV Ebensee 1922.

1. Klasse Süd: SV Wolf System Scharnstein – SV Kieninger-Bau Bad Goisern, 3:2 (2:0)

1 Lukas Peneder 1:0

3 Fabian Drack 2:0

57 Andreas Fritz 2:1

68 David Kozak 2:2

71 Christoph Moser 3:2

