Drei-Tore-Gala – Raab schießt Frankenmarkt ab!

Die SPG RW Lambach/Edt bescherte dem TSV Frankenmarkt am vergangenen Freitagabend die dritte Saisonpleite. Dank einem Hattrick von Dominik Raab siegte die Mannschaft von Jürgen Wiesinger-Holzleitner am Sportplatz in Frankenmark mit 3:1.

Von Anfang an sahen die 150 anwesenden Zuschauer eine muntere Partie mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Florian Helmut Breinstampf brachte sein Team in der 23. Minute nach vorn und markierte den ersten Tagestreffer. In der 36. Minute erzielte Dominik Raab vom Elfmeterpunkt sein erstes Tor und glich aus. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Auch in Durchgang zwei blieb das Spiel unterhaltsam, beide Mannschaften verzeichneten mehrere gute Offensivaktionen. Letztlich stach ein Akteur besonders heraus, Dominik Raab baute sein Torekonto aus und brachte sein Team auf erst auf die Siegerstraße (64.), machte schließlich in Minute 95 den Deckel drauf und feierte seinen Hattrick. Letzten Endes ging die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt im Duell mit dem TSV Sparkasse Frankenmarkt als Sieger hervor.

Frankenmarkt belegt mit 19 Punkten den dritten Platz. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Frankenmarkt deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist der TSV Sparkasse Frankenmarkt in diesem Ranking auf.

Bei der SPG Lambach/Edt präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Im Klassement machten die Gäste einen Satz und rangieren nun auf dem sechsten Platz. Fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Lambach/Edt momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate der SPG RW Lambach/FC Gartner Edt konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Der TSV Sparkasse Frankenmarkt stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) beim SV Wolf System Scharnstein vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die SPG Lambach/Edt den FC Altmünster.

1. Klasse Süd: TSV Sparkasse Frankenmarkt – SPG RW Lambach/FC Gartner Edt, 1:3 (1:1)

23 Florian Helmut Breinstampf 1:0

36 Dominik Raab 1:1

64 Dominik Raab 1:2

95 Dominik Raab 1:3

