Scharnstein triumphiert deutlich gegen Tabellennachbar Frankenmarkt!

Details Sonntag, 07. November 2021 23:08

Der SV Scharnstein kam gegen den TSV Sparkasse Frankenmarkt zu einem klaren 4:0-Erfolg. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Scharnstein den maximalen Ertrag. Zum Ende der Hinrunde fixiert Scharnstein somit einen guten dritten Platz.

Zwei Doppelpacks führen Scharnstein zum Sieg

90 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Gastgeber schlägt – bejubelten in der vierten Minute nach Vorarbeit von Kronberger den Treffer von Christian Bammer zum 1:0. In der Zeit bis zur Pause fiel trotz zahlreicher Gelegenheiten auf beiden Seiten kein weiteres Tor, es blieb bei der hauchdünnen Führung für den SV Wolf System Scharnstein. Fabian Drack glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SV Scharnstein (48./78.). Bammer legte in der 82. Minute per Elfmeter zum 4:0 für Scharnstein nach. Am Ende kam der SV Wolf System Scharnstein gegen Frankenmarkt zu einem verdienten Sieg.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim TSV Sparkasse Frankenmarkt etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterten die Gäste.

Der SV Scharnstein verdrängte Frankenmarkt aus der Aufstiegszone und stieg selbst dorthin auf Platz drei auf. Der TSV Sparkasse Frankenmarkt fiel damit auf den vierten Tabellenplatz. Sechs Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Frankenmarkt momentan auf dem Konto. Sieben Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Scharnstein.

Scharnstein verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 20.03.2022 den FC Altmünster. Auf heimischem Terrain empfängt der TSV Sparkasse Frankenmarkt im nächsten Match den SV Kieninger-Bau Bad Goisern.

1. Klasse Süd: SV Wolf System Scharnstein – TSV Sparkasse Frankenmarkt, 4:0 (1:0)

4 Christian Bammer 1:0

48 Fabian Drack 2:0

78 Fabian Drack 3:0

82 Christian Bammer 4:0

