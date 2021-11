FC Attnang krönt sich zum Winterkönig!

Details Sonntag, 07. November 2021 23:13

Für Rüstorf gab es in der Auswärtspartie gegen den FC Attnang nichts zu holen. Der ATSV Rüstorf verlor mit 0:2. Der FC Spitz Attnang ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Wieder glänzte Attnang-Torjäger Alexander Oberperfler ganz besonders, er führte sein Team per Doppelpack auf die Siegerstraße.

Oberperfler trifft doppelt

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es trotz einiger guter Gelegenheiten nicht zu verzeichnen. Erst relativ spät brach Alexander Oberperfler den Bann, als er nach einem Lattenkracher von Dominik Mühlbacher zur Stelle war und das Leder ins Gehäuse nickte. Der Torschütze legte in der Schlussphase noch nach und machte nach Vorarbeit von Joker Stefan Stix seinen bereits zwanzigsten Saisontreffer perfekt - 2:0 für den Herbstmeister. Am Schluss fuhr der FC Attnang gegen den Gast auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Mit dem Erfolg verbesserte der FC Spitz Attnang die Ausgangslage im Rennen um den Gang nach oben. Mit 36 geschossenen Toren, 20 davon gehen auf das Konto von Oberperfler, gehört der Gastgeber offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Süd. Der Ligaprimus weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Der ATSV Rüstorf holte auswärts bisher nur einen Zähler. Den Kampf um die Klasse geht Rüstorf in der Rückrunde von der elften Position an. Der Angriff ist beim ATSV Rüstorf die Problemzone. Nur 16 Treffer erzielte Rüstorf bislang. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des ATSV Rüstorf alles andere als positiv.

Nach sechs sieglosen Spielen in Folge ist die Situation von Rüstorf aktuell alles andere als rosig. Beim FC Attnang dagegen läuft es mit insgesamt 27 Punkten wie am Schnürchen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfängt der FC Spitz Attnang dann im nächsten Spiel den SV Kieninger-Bau Bad Goisern, während der ATSV Rüstorf am gleichen Tag bei den ATSV Stadl-Paura 1b antritt.

1. Klasse Süd: FC Spitz Attnang – ATSV Rüstorf, 2:0 (0:0)

65 Alexander Oberperfler 1:0

82 Alexander Oberperfler 2:0

