Zipf und Bad Goisern liefern sich kinoreifen Last-Minute-Thriller

Details Sonntag, 13. März 2022 14:25

Im Spiel des ATSV Zipf gegen den SV Kieninger-Bau Bad Goisern gab es Tore am laufenden Band. Bis zur letzten Spielminute inklusive einer nervenaufreibenden Zugabe bekamen die 50 angereisten Zuschauer ein wahres Fußballfest geboten. Die Partie fand schlussendlich trotz zahlreicher Torerfolge keinen Sieger, die Teams trennten sich 3:3-Unentschieden.

Kibler setzt intensivem Schlagabtausch ein fulminantes Ende

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Bad Goisern bereits in Front. Michael Leimer markierte in der fünften Minute die Führung und ließ die Gästefans zum ersten Mal jubeln. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhten die Gäste auf 2:0 (37.), Aldin Ahmetovic zeichnete sich für den zweiten Treffer verantwortlich. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, gelang es den Hausherren noch auf 1:2 zu verkürzen, Helmut Schreckinger zeigte sich eiskalt vom Elfmeterpunkt (44.). Zur Pause wusste Bad Goisern eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Wer zu diesem Zeitpunkt dachte, die Partie hätte bereits ihre Highlights gehabt, hat sich getäuscht - in Durchgang zwei ging es ähnlich unterhaltsam zu. Die Zuschauer mussten sich jedoch bis zur 75. Spielminute gedulden, da war es Julian Nöhmer, der mit dem Ausgleich eine äußerst heiße Schlussphase einläutete. Bereits in der Nachspielzeit angekommen, folgte innerhalb von 60 Sekunden eine Hiobsbotschaft nach der anderen für den ATSV Zipf - zuerst flog Gregor Nussbaumer per Ampelkarte vom Platz (91.), ehe Mario Onhaus die Hauser-Elf erneut schockte und die vermeintliche Entscheidung besorgte (92.). Die Gäste hatten jedoch die Rechnung ohne Bernhard Kibler gemacht, der in dieser filmreifen Begegnung in Minute 97 erneut ausglich und für den 3:3-Endstand sorgte. Letztlich gingen der ATSV Zipf und der SV Bad Goisern mit jeweils einem Punkt auseinander.

Ein Punkt reichte dem ATSV Zipf, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 17 Punkten stehen sie auf Platz sechs. Der ATSV Zipf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Bad Goisern aus, sodass man nun auf dem fünften Platz steht. Zuletzt lief es erfreulich für die Bad Goiserner, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Während der ATSV Zipf am kommenden Sonntag den SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 empfängt, bekommt es der SV Bad Goisern am selben Tag mit dem FC Spitz Attnang zu tun.

1. Klasse Süd: ATSV Zipf – SV Kieninger-Bau Bad Goisern, 3:3 (1:2)

97 Bernhard Kibler 3:3

92 Mario Onhaus 2:3

75 Julian Nöhmer 2:2

44 Helmut Schreckinger 1:2

37 Aldin Ahmetovic 0:2

5 Michael Leimer 0:1