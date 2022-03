SPG Lambach/Edt lässt nichts anbrennen - 3:0-Triumph gegen Ebensee!

Details Montag, 21. März 2022 21:24

Die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen die ASKÖ Ebensee. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SPG RW Lambach/FC Gartner Edt heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Die ASKÖ Ebensee hatte die SPG Lambach/Edt im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:1 gesiegt.

Die angereisten Zuschauer mussten sich etwas gedulden, bis der erste Treffer bejubeln werden konnte. Als manch einer dann bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Lambach/Edt noch das 1:0 (44.), Norbert König Felleitner trug sich kurz vor dem Pausenpfiff in die Torschützenliste ein. Das Heimteam nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Nach der Halbzeit kamen die Fans schon eher auf ihre Kosten. Patrick Stachorski beförderte zuerst das Leder zum 2:0 der SPG RW Lambach/FC Gartner Edt über die Linie (60.). Danach war es Atschiko Nadiradze, der den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die SPG Lambach/Edt (65.) überwand. Mit dem Ende der Spielzeit strich Lambach/Edt gegen die ASKÖ Ebensee die volle Ausbeute ein.

Bei der SPG RW Lambach/FC Gartner Edt präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die SPG Lambach/Edt in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Lambach/Edt momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über die ASKÖ Ebensee ist die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt weiter im Aufwind.

Die ASKÖ Ebensee muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die ASKÖ Ebensee schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 29 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte die ASKÖ Ebensee bisher vier Siege und kassierte neun Niederlagen. Für die ASKÖ Ebensee sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am nächsten Sonntag reist die SPG Lambach/Edt zur Union Eberstalzell, zeitgleich empfängt die ASKÖ Ebensee den SV Wolf System Scharnstein.

1. Klasse Süd: SPG RW Lambach/FC Gartner Edt – ASKÖ Ebensee, 3:0 (1:0)

65 Atschiko Nadiradze 3:0

60 Patrick Stachorski 2:0

44 Norbert König Felleitner 1:0