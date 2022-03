Frankenmarkt überrennt ATSV Zipf

Details Montag, 28. März 2022 22:34

Gegen Frankenmarkt holte sich der ATSV Zipf eine 0:4-Schlappe ab. Auf dem Papier ging der TSV Sparkasse Frankenmarkt als Favorit ins Spiel gegen den ATSV Zipf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Frankenmarkt hatte da mit 1:0 die Oberhand behalten.

Zipf überfordert - Frankenmarkts Offensive brilliert

Thomas Lassl brachte sein Team in der 22. Minute nach vorn. Der TSV Sparkasse Frankenmarkt baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Florian Pohn beförderte den Ball in der 38. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Gastgeber auf 2:0. Mit dieser komfortablen Führung für Frankenmarkt ging es in die Kabine. Der dritte Streich des TSV Sparkasse Frankenmarkt war Dieter Schernthaner vorbehalten (69.). Stefan Oberndorfer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für Frankenmarkt (78.). Letztlich feierte der TSV Sparkasse Frankenmarkt gegen den ATSV Zipf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den ATSV Zipf festigte Frankenmarkt den dritten Tabellenplatz. Der TSV Sparkasse Frankenmarkt knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Frankenmarkt acht Siege, ein Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen.

Der ATSV Zipf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sechs. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 25 Zählern befindet sich der TSV Sparkasse Frankenmarkt voll in der Spur. Die Formkurve des ATSV Zipf dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Sonntag reist Frankenmarkt zum FC Spitz Attnang, zeitgleich empfängt der ATSV Zipf den FC Altmünster.

1. Klasse Süd: TSV Sparkasse Frankenmarkt – ATSV Zipf, 4:0 (2:0)

78 Stefan Oberndorfer 4:0

69 Dieter Schernthaner 3:0

38 Eigentor durch Florian Pohn 2:0

22 Thomas Lassl 1:0