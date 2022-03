Attnang gelingt spektakuläres Last-Minute-Comeback

Details Montag, 28. März 2022 22:39

Die Differenz von einem Treffer brachte dem FC Spitz Attnang gegen den SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Vollends überzeugen konnte der FC Attnang dabei jedoch nicht. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 3:3 trennten sich die Teams im Herbst.

Oberperfler macht sich unsterblich - Siegtreffer in Minute 93

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel ging es dann erst richtig los. Vor 220 Zuschauern stellte erst Shkelqim Shabanaj das 1:0 für den SV Ebensee 1922 sicher (58.). Hamza Bektik traf zum 1:1 zugunsten des FC Spitz Attnang (87.). In der Nachspielzeit schockte Alexander Oberperfler den SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922, als er das Führungstor für den FC Attnang erzielte (93.). Letzten Endes holte der FC Spitz Attnang gegen den SV Ebensee 1922 drei Zähler.

Der FC Attnang führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Prunkstück der Heimmannschaft ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 19 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die Saison des FC Spitz Attnang verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Den FC Attnang scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 machte in der Tabelle keinen Schritt nach vorne und steht auf dem siebten Platz. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Für den SV Ebensee 1922 sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Während der FC Spitz Attnang am kommenden Sonntag den TSV Sparkasse Frankenmarkt empfängt, bekommt es der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 am selben Tag mit den ATSV Stadl-Paura 1b zu tun.

1. Klasse Süd: FC Spitz Attnang – SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922, 2:1 (0:0)

93 Alexander Oberperfler 2:1

87 Hamza Bektik 1:1

58 Shkelqim Shabanaj 0:1