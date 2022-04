FC Attnang nützt Überzahl eiskalt aus: 3:1-Erfolg im Topspiel!

Details Sonntag, 03. April 2022 13:06

Gegen den FC Attnang holte sich Frankenmarkt eine 1:3-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der FC Spitz Attnang wurde der Favoritenrolle gerecht. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto des TSV Sparkasse Frankenmarkt gegangen.

Knackpunkt Platzverweis - Hausherren machen in Schlussphase drei Punkte dingfest

In der Anfangsphase sahen die Zuschauer etliche gute Möglichkeiten, wobei überraschenderweise die Frankenmarkter mit einem leichten Chancenplus starteten, die Kugel aber einfach nicht im Tor unterbringen konnten. In Minute 38 traf der FC Attnang dann zum ersten Mal ins Schwarze. Dominik Mühlbachler war zur Stelle und stellte auf 1:0. In den Schlussminuten der ersten Hälfte entglitt das Spiel den Gästen etwas, die Hausherren versuchten - mit Erfolg - die knappe Führung in die Kabine mitzunehmen. Ein Tor auf Seiten der Heimmannschaft machte somit zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Nach dem Seitenwechsel machten die Kontrahenten da weiter, wo sie aufgehört hatten und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Das 1:1 von Frankenmarkt bejubelte Dieter Schernthaner (66.). Auf den Ausgleich folgte kurz darauf ein herber Rückschlag: Michael Oberndorfer sah zuerst wegen einer Unsportlichkeit die gelbe Karte, und wurde kurz darauf nach Foulspiel mit gelb-rot vom Platz geschickt (78.). Der FC Spitz Attnang spielte die Überzahl gekonnt aus und versenkte die Kugel in der 82. Minute zum 2:1. Mücahid Ceylan hieß der Übeltäter, der mit einem Traum-Weitschuss die heimischen Fans jubeln ließ. Kurz vor Schluss traf der Torjäger vom Dienst, Alexander Oberperfler, noch für den Tabellenführer (95.) und machte den 3:1-Endstand perfekt. Am Ende verbuchte der FC Attnang gegen den TSV Sparkasse Frankenmarkt einen Sieg.

Wer soll den FC Spitz Attnang noch stoppen? Der FC Attnang verbuchte gegen Frankenmarkt die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Süd weiter an. Der Defensivverbund des FC Spitz Attnang ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 20 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Mit dem Sieg knüpfte der FC Spitz Attnang an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der FC Attnang elf Siege und drei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Seit zwölf Begegnungen hat der FC Attnang das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Beim TSV Sparkasse Frankenmarkt präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Die Gäste haben auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Acht Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Frankenmarkt derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim TSV Sparkasse Frankenmarkt noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am nächsten Sonntag reist der FC Spitz Attnang zum FC Altmünster, zeitgleich empfängt Frankenmarkt die ATSV Stadl-Paura 1b.

1. Klasse Süd: FC Spitz Attnang – TSV Sparkasse Frankenmarkt, 3:1 (1:0)

95 Alexander Oberperfler 3:1

82 Mücahid Ceylan 2:1

66 Dieter Schernthaner 1:1

38 Dominik Mühlbacher 1:0