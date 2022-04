Überzeugender SV Ebensee triumphiert gegen Gosau!

Details Montag, 04. April 2022 21:03

Der SV Ebensee 1922 erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Gosau. Auf dem Papier ging der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 als Favorit ins Spiel gegen die ASKÖ Raiffeisen Gosau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Ebensee dreht nach dem Seitenwechsel auf

Von Beginn an bewiesen die Hausherren Dominanz und erarbeiteten sich eine Chance nach der anderen. Auch die Gäste aus Gosau kamen über vereinzelte Nadelstiche vor das gegnerische Gehäuse, scheiterten aber ebenso daran den Führungstreffer zu markieren. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SV Ebensee 1922 und die ASKÖ Raika Gosau somit ohne Torerfolg in die Kabinen. Für das erste Tor sorgte Mathias Loidl. Der Ebenseeer zirkelte einen Freistoß direkt über die Mauer hinweg unhaltbar ins Kreuzeck - Traumtor, 1:0! Nico Diesenberger, erst wenige Sekunden am Feld, sorgte in Minute 66 für klare Verhältnisse und erhöhte nach Vorarbeit von Shkelqim Shabanaj auf 2:0. Shabanaj brachte den SV Ebensee 1922 in ruhiges Fahrwasser, indem er nach einem Eckball das 3:0 erzielte (68.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 gegen Gosau die volle Ausbeute ein.

Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der SV Ebensee 1922 momentan auf dem Konto.

Die ASKÖ Raiffeisen Gosau holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die ASKÖ Raika Gosau taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 setzte sich mit diesem Sieg von Gosau ab und nimmt nun mit 21 Punkten den sechsten Rang ein, während die ASKÖ Raiffeisen Gosau weiterhin 15 Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

In drei Wochen trifft der SV Ebensee 1922 auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 18.04.2022 beim ATSV Rüstorf antritt. Die ASKÖ Raika Gosau wird am kommenden Sonntag von der SPG RW Lambach/FC Gartner Edt empfangen.

1. Klasse Süd: SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 – ASKÖ Raiffeisen Gosau, 3:0 (0:0)

68 Shkelqim Shabanaj 3:0

66 Nico Diesenberger 2:0

49 Mathias Loidl 1:0