Dominante Union Eberstallzell schießt Scharnstein ab!

Details Sonntag, 10. April 2022 10:22

Die Union Eberstalzell zog dem SV Wolf System Scharnstein das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Eberstalzell ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Scharnstein einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte beim 3:1 mit der Union Eberstalzell seinen Sieger gefunden.

Eberstallzell stellt früh Qualität unter Beweis

Die Anhänger von Scharnstein unter den 100 Zuschauern hatten wenig Spaß an der Partie, da der SV Wolf System Scharnstein früh auf die Verliererstraße geriet. Nur zehn Minuten gespielt, war es Daniel Brandstötter der die Heimelf in Führung brachte. Kurz darauf hieß es binnen weniger Minuten Doppelpack für Eberstalzell: Nach seinem ersten Tor (32.) markierte Patrick Polic wenig später seinen zweiten Treffer (34.). Das Heimteam hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung, der keinesfalls unverdient war. Die Gäste kamen nach dem Seitenwechsel etwas munterer aus der Kabine und belohnten sich nur wenig später schon. Clemens Ramsebner nutzte einen Patzer des Torhüters und versenkte den Ball in der 49. Minute im Netz der Union Eberstalzell. In den Folgeminuten wurde der SVS auf eine Achterbahn der Gefühle geschickt, die kein besonders gutes Ende nahm: Erst sieht Lukas Aitzetmüller nach einer Tätlichkeit die rote Karte (58.), dann hält Keeper Martin Lachmair einen Strafstoß, muss sich aber im zweiten Anlauf von Thomas Pölz geschlagen geben (65.). In Unterzahl und mit einem klaren Rückstand hatten die Gäste auch in der Schlussphase nichts zu melden und mussten zudem noch die Treffer von Michael Platzer (71.) und Marcel Majer (84.) einstecken. Am Ende hatte die Union Eberstallzell nicht nur einen furiosen 6:1-Erfolg eingefahren, sondern auch die drei Punkte.

Zahlen und Fakten

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Scharnstein festigte die Union Eberstalzell den zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 50 Treffern stellt Eberstalzell den besten Angriff der 1. Klasse Süd. Die Saisonbilanz der Union Eberstalzell sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und drei Unentschieden büßte Eberstalzell lediglich zwei Niederlagen ein. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die Union Eberstalzell zu besiegen.

Trotz der Niederlage fiel der SV Wolf System Scharnstein in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit vorerst auf Platz vier. Der SV Scharnstein verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. Vom Glück verfolgt war Scharnstein in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor Eberstalzell am 18.04.2022 auf den SV Kieninger-Bau Bad Goisern trifft und der SV Wolf System Scharnstein gegen die ASKÖ Raiffeisen Gosau spielt.

1. Klasse Süd: Union Eberstalzell – SV Wolf System Scharnstein, 6:1 (3:0)

84 Marcel Majer 6:1

71 Michael Platzer 5:1

65 Thomas Pölz 4:1

49 Clemens Ramsebner 3:1

34 Patrick Polic 3:0

32 Patrick Polic 2:0

10 Benedikt Brandstötter 1:0