ATSV Zipf zieht gegen ASKÖ Ebensee bei Offensivfeuerwerk den Kürzeren!

Details Montag, 11. April 2022 20:57

Die ASKÖ Ebensee und der ATSV Zipf lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im ersten Duell hatte beim 2:1 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten des ATSV Zipf gegeben.

Tore am laufenden Band

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Peter Stüger zeichnete sich für den ersten Tagestreffer verantwortlich. In der 29. Minute brachte Slavko Pavlovic den Ball im Netz des ATSV Zipf unter. Das 2:1 der ASKÖ Ebensee stellte Nenad Vuckovic sicher (33.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit traf der ATSV Zipf zum Ausgleich (42.) - wieder hieß der Übeltäter Peter Stüger. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Vuckovic schnürte einen Doppelpack (51./58.), sodass die ASKÖ Ebensee fortan mit 4:2 führte. Philipp Schausberger war zur Stelle, markierte das 3:4 des ATSV Zipf (74.) und brachte sein Team nochmal ins Rennen. Angelo Serdar sorgte jedoch wenige Minuten später für die Vorentscheidung dieses epischen Aufeinandertreffens, indem er das 5:3 für die Hausherren erzielte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als der ATSV Zipf in Person von Stüger für einen Treffer sorgte (93.) - der späte Treffer blieb jedoch letztendlich nur Ergebniskosmetik. Am Ende verbuchte die ASKÖ Ebensee gegen den ATSV Zipf einen 5:4-Sieg.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Ebensee muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich das Heimteam in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 34 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der ASKÖ Ebensee in dieser Saison. Die ASKÖ Ebensee bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten.

Der ATSV Zipf holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Der ATSV Zipf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der ATSV Zipf momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der ATSV Zipf in dieser Zeit nur einmal gewann.

Das nächste Mal gefordert ist die ASKÖ Ebensee am 18.04.2022 (16:30 Uhr): Während man zum FC Spitz Attnang reist, begrüßt der ATSV Zipf auf heimischer Anlage gleichzeitig die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt.

1. Klasse Süd: ASKÖ Ebensee – ATSV Zipf, 5:4 (2:2)

93 Peter Stüger 5:4

78 Angelo Serdar 5:3

74 Philipp Schausberger 4:3

58 Nenad Vuckovic 4:2

51 Nenad Vuckovic 3:2

42 Peter Stüger 2:2

33 Nenad Vuckovic 2:1

29 Slavko Pavlovic 1:1

2 Peter Stüger 0:1