4:0! Abfuhr für SV Ebensee 1922 bei Rüstorf

Details Dienstag, 19. April 2022 12:22

Der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 blieb gegen den ATSV Rüstorf chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Rüstorf als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatte der SV Ebensee 1922 noch die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 2:0 gesiegt.

Früher Hamader-Doppelpack bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Von Beginn an gelang es den Gastgebern ihre Klasse auf den Rasen zu bringen und den Gästen am Ostermontag gleich zwei Eier ins Nest zu legen. Der ATSV Rüstorf legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von David Hamader aufhorchen (7./12.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Sebastian Spiesberger den Vorsprung der Gastgeber auf 3:0 (40.). Der dominante Vortrag von Rüstorf im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Bernhard Hofmann besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den ATSV Rüstorf (73.). Letztlich feierte Rüstorf gegen den SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Zahlen und Fakten

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ATSV Rüstorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Mit nur 20 Gegentoren hat Rüstorf die beste Defensive der 1. Klasse Süd. Durch den klaren Erfolg über den SV Ebensee 1922 ist der ATSV Rüstorf weiter im Aufwind.

Trotz der Niederlage belegt der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 weiterhin den siebten Tabellenplatz. Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur 26 Treffer erzielte der SV Ebensee 1922 bislang.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Für Rüstorf geht es schon am Sonntag beim TSV Sparkasse Frankenmarkt weiter. Schon am Sonntag ist der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 wieder gefordert, wenn der SV Kieninger-Bau Bad Goisern zu Gast ist.

1. Klasse Süd: ATSV Rüstorf – SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922, 4:0 (3:0)

73 Bernhard Hofmann 4:0

40 Sebastian Spiesberger 3:0

12 David Hamader 2:0

7 David Hamader 1:0