Sieben Partien ohne Niederlage: SPG Lambach/Edt setzt Erfolgsserie fort

Details Dienstag, 19. April 2022 12:25

Am Ostermontag trafen die SPG Lambach/Edt und der FCA aufeinander. Das Match entschied Lambach/Edt mit 2:0 für sich. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt wurde der Favoritenrolle gerecht und fuhr auf heimischem Terrain einen weiteren Dreier ein.

Lambach setzt sich spät durch

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Dass die SPG Lambach/Edt in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Fabian Neumitka, der in der 74. Minute zur Stelle war und die Hausherren auf die Siegerstraße brachte. Mariyan Naydenov Dragnev erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 84 Minuten auf 2:0 und brachte sein Team in ruhiges Fahrwasser. Die Gäste aus Altmünster konnten sich von diesem Rückschlag in den Schlussminuten nicht erholen und blieben im Abschluss erfolgslos. Am Ende verbuchte Lambach/Edt gegen den FC Altmünster einen Sieg.

Zahlen und Fakten

Die Angriffsreihe der SPG RW Lambach/FC Gartner Edt lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 45 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg baute Lambach/Edt die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die SPG Lambach/Edt neun Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt zu besiegen.

In der Verteidigung des FCA stimmt es ganz und gar nicht: 36 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sechs Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Schon am Sonntag ist die SPG Lambach/Edt wieder gefordert, wenn der FC Spitz Attnang zu Gast ist. Kommenden Sonntag (17:00 Uhr) tritt der FC Altmünster beim ATSV Rüstorf an.

1. Klasse Süd: SPG RW Lambach/FC Gartner Edt – FC Altmünster, 2:0 (0:0)

84 Mariyan Naydenov Dragnev 2:0

74 Fabian Neumitka 1:0