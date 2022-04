Frühes Tor des SV Scharnstein reicht zum Sieg

Details Sonntag, 24. April 2022 19:03

Erfolglos ging der Auswärtstermin des ATSV Zipf beim SV Scharnstein über die Bühne. Der ATSV Zipf verlor das Match mit 0:1. Die Ausgangslage sprach für Scharnstein, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto des Heimteams gegangen.

Götzendorfer wird zum Goldtorschützen

Die Zuschauer sahen von Beginn an eine kampfbetonte Partie, in der sich die Kontrahenten alles abverlangten. Gleich in Minute acht war es Tobias Götzendorfer, der im letzten Drittel nach einem Ballgewinn Fahrt aufnahm und im zweiten Anlauf zur Führung einnetzte. Es folgte ein munteres Hin und Her, bei dem beiden Mannschaften das nötige Quäntchen Glück im Abschluss fehlte. Die wohl beste Chance auf den Ausgleich hatte Florian Pohn in Minute 34, setzte aber seinen Abschluss knapp über das Tor der Scharnsteiner. Auch in Durchgang zwei sahen die Fans etliche gute Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Letztendlich gelang es dem ATSV Zipf im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war der SV Scharnstein die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Zahlen und Fakten

Der Sieg über den ATSV Zipf, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Scharnstein von Höherem träumen. Mit dem Sieg baute der SV Scharnstein die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SV Wolf System Scharnstein neun Siege, ein Remis und kassierte erst sieben Niederlagen.

Der ATSV Zipf holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Sechs Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat der ATSV Zipf derzeit auf dem Konto. Der ATSV Zipf taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Als Nächstes steht für Scharnstein eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen den FC Spitz Attnang. Der ATSV Zipf empfängt parallel die ASKÖ Raiffeisen Gosau.

1. Klasse Süd: SV Wolf System Scharnstein – ATSV Zipf, 1:0 (1:0)

8 Tobias Götzendorfer 1:0