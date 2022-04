Eberstallzell lässt gegen Gosau nichts anbrennen

Details Montag, 25. April 2022 07:12

Nichts zu holen gab es für die ASKÖ Raiffeisen Gosau bei der Union Eberstalzell. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 2:0. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Eberstalzell enttäuschte die Erwartungen nicht. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Die Union Eberstalzell hatte einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

Polic bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Patrick Polic brachte sein Team in der 27. Minute nach vorn. Bis zum Halbzeitpfiff konnten weder die Gastgeber die Führung ausbauen, noch die Gäste ausgleiche. Zur Pause hatte Eberstalzell somit eine hauchdünne Führung inne. Nach dem Seitenwechsel dauerte es etwas, bis Erleichterung auf Seiten des Favoriten einkehrte. Die Union Eberstalzell führte schließlich das 2:0 herbei (73.) - Benedikt Brandstötter zeichnete sich für den zweiten Tagestreffer verantwortlich. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte Eberstalzell gegen die ASKÖ Raika Gosau.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – die Union Eberstalzell ist weiter auf Kurs. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Eberstalzell stets gesorgt, mehr Tore als die Union Eberstalzell (54) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Süd. Eberstalzell sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Die Union Eberstalzell befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Gosau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur 27 Treffer erzielte die ASKÖ Raiffeisen Gosau bislang. Nun musste sich die ASKÖ Raika Gosau schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Gosau etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte die ASKÖ Raiffeisen Gosau.

Am Sonntag muss Eberstalzell beim SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 ran, zeitgleich wird die ASKÖ Raika Gosau vom ATSV Zipf in Empfang genommen.

1. Klasse Süd: Union Eberstalzell – ASKÖ Raiffeisen Gosau, 2:0 (1:0)

73 Benedikt Brandstötter 2:0

27 Patrick Polic 1:0