SV Ebensee zwingt Eberstalzell in die Knie

Details Sonntag, 01. Mai 2022 19:34

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SV Ebensee 1922. Die Gastgeber setzten sich mit einem 3:2 gegen Eberstalzell durch. Der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 hat mit dem Sieg über die Union Eberstalzell einen Coup gelandet. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Promberger entscheidet umkämpften Schlagabtausch

Manuel Karlsberger brachte Eberstalzell nach 16 Minuten die 1:0-Führung. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Florian Promberger das 1:1 für den SV Ebensee 1922 (43.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Die Union Eberstalzell musste wenige Minuten nach Wiederanpfiff den Treffer von Markus Holzinger zum 2:1 hinnehmen (52.). Patrick Polic traf darauf zum 2:2 zugunsten der Gäste (63.) und egalisierte den Stand wieder. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Promberger in diesem Spiel (71.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte der SV Ebensee 1922 schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Zahlen und Fakten

Im Tableau hatte der Sieg des SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Der SV Ebensee 1922 verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und sechs Niederlagen.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Eberstalzell in der Tabelle stabil. 56 Tore – mehr Treffer als die Union Eberstalzell erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Süd. Zehn Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Eberstalzell derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei der Union Eberstalzell. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 tritt am kommenden Sonntag beim TSV Sparkasse Frankenmarkt an, Eberstalzell empfängt am selben Tag den ATSV Zipf.

1. Klasse Süd: SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 – Union Eberstalzell, 3:2 (1:1)

71 Florian Promberger 3:2

63 Patrick Polic 2:2

52 Markus Holzinger 2:1

43 Florian Promberger 1:1

16 Manuel Karlsberger 0:1