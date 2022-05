Schlusslicht Stadl-Paura 1b ringt SV Scharnstein nieder

Details Montag, 09. Mai 2022 21:11

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SV Scharnstein und den Stadl-Paura 1b, die mit 1:2 endete. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich den ATSV Stadl-Paura 1b beugen mussten. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte das Schlusslicht mit 2:1 gesiegt.

Stadl Paura geht trotz Unterzahl in Führung

Entgegen des Spielverlaufs brachte Patrik Rogic den Gast in der 22. Minute nach vorn, eigentlich waren die Scharnsteiner bis zum Führungstreffer die bessere Mannschaft. Das 1:1 von Scharnstein stellte Theodor Hartleitner in Minute 36 sicher. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Die Zeichen standen nach Wiederanpfiff nicht gut für den Tabellenletzten, weil Argjend Iljazi ziemlich früh per Ampelkarte vom Platz geschickt wurde (59.). Scharnstein konnte jedoch eine Vielzahl von Chancen nicht verwerten und musste sogar noch einen Gegentreffer gegen zehn Stadler einstecken. Gaon Kim war es, der in der 71. Minute mit einem strammen Schuss erfolgreich war. Auch in der Schlussphase scheiterten die Hausherren daran, die Kugel im Gehäuse unterzubringen. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Iljmen Kuljici stand der Auswärtsdreier für die ATSV Stadl-Paura 1b. Der SV Wolf System Scharnstein wurde mit 2:1 besiegt.

Zahlen und Fakten

Trotz der Schlappe behält der SV Scharnstein den fünften Tabellenplatz bei. Neun Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto.

Die Stadl-Paura 1b müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als fünf Gegentreffer pro Spiel. Die Leistungssteigerung der ATSV Stadl-Paura 1b lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo die Stadl-Paura 1b einen deutlich verbesserten sechsten Platz einnehmen. Die Hinserie schloss man auf Rang 13 ab. Die drei Punkte brachten für die ATSV Stadl-Paura 1b keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit erschreckenden 98 Gegentoren stellen die Stadl-Paura 1b die schlechteste Abwehr der Liga. Die ATSV Stadl-Paura 1b bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten.

Für Scharnstein geht es in zwei Wochen weiter, wenn am 22.05.2022 der ATSV Rüstorf gastiert. Die Stadl-Paura 1b möchten weiter auf der Erfolgswelle reiten und am kommenden Sonntag (17:00) gegen die ASKÖ Raiffeisen Gosau die gute Form unterstreichen.

1. Klasse Süd: SV Wolf System Scharnstein – ATSV Stadl-Paura 1b, 1:2 (1:1)

72 Gaon Kim 1:2

36 Theodor Hartleitner 1:1

22 Patrik Rogic 0:1