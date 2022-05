ASKÖ Ebensee siegt gegen Rüstorf und macht einen Satz nach vorne

Details Montag, 09. Mai 2022 21:28

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen der ASKÖ Ebensee und dem ATSV Rüstorf an diesem 21. Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit der ASKÖ Ebensee beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Hofmann-Doppelpack reicht Rüstorf nicht

Die Partie begann direkt mit einem Doppelschlag. Stefan Sibinovic brachte den Gastgeber zuerst in der 20. Spielminute in Führung. Musa Jeng versenkte wenig später bereits die Kugel zum 2:0 für die ASKÖ Ebensee (27.). Die Antwort der Rüstorfer ließ jedoch nicht lange auf sich warten und Bernhard Hofmann ließ sich in der 33. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Rüstorf. Zur Pause wusste die ASKÖ Ebensee eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das 3:1 ließ die ASKÖ Ebensee zum dritten Mal im Match jubeln (67.),diesmal hieß der Torschütze Peter Paveronschütz. Mit dem 2:3 gelang Hofmann ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (96.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug die ASKÖ Ebensee den ATSV Rüstorf 3:2.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Ebensee muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Leistungssteigerung der ASKÖ Ebensee lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo die ASKÖ Ebensee einen deutlich verbesserten fünften Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang elf ab. Die formschwache Abwehr, die bis dato 41 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der ASKÖ Ebensee in dieser Saison. In den letzten fünf Partien rief die ASKÖ Ebensee konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der letzte Dreier liegt für Rüstorf bereits drei Spiele zurück.

Mit diesem Sieg zog die ASKÖ Ebensee am Gast vorbei auf Platz neun. Der ATSV Rüstorf fiel auf die zwölfte Tabellenposition. Rüstorf verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Die ASKÖ Ebensee bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten.

Am nächsten Sonntag reist die ASKÖ Ebensee zum SV Kieninger-Bau Bad Goisern, zeitgleich empfängt der ATSV Rüstorf die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt.

1. Klasse Süd: ASKÖ Ebensee – ATSV Rüstorf, 3:2 (2:1)

96 Bernhard Hofmann 3:2

67 Peter Paveronschütz 3:1

33 Bernhard Hofmann 2:1

27 Musa Jeng 2:0

20 Stefan Sibinovic 1:0