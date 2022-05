Tore am laufenden Band: Gosau entscheidet Torfestival in letzter Minute für sich!

Details Montag, 30. Mai 2022 23:50

Der ATSV Rüstorf und die ASKÖ Raika Gosau lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Hin und Her - Entscheidung ist Chefsache

Rüstorf geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Lukas Islitzer das schnelle 1:0 für Gosau erzielte. Halid Delic war zur Stelle und markierte wenig später das 1:1 des ATSV Rüstorf (18.). Eine Minute darauf ging die ASKÖ Raiffeisen Gosau durch den zweiten Treffer von Islitzer in Führung. Rüstorf hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Philipp Hamader den Ausgleich (36.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Delic brachte dem ATSV Rüstorf nach 60 Minuten die 3:2-Führung. Gosau-Kapitän Miroslav Grom schockte den Gastgeber und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für die ASKÖ Raika Gosau (67./90.). Am Ende nahm Gosau bei Rüstorf einen Auswärtssieg mit.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Raiffeisen Gosau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Mit diesem Sieg zog die ASKÖ Raika Gosau am ATSV Rüstorf vorbei auf Platz acht. Rüstorf fiel auf die neunte Tabellenposition.

Als Nächstes steht für den ATSV Rüstorf eine Auswärtsaufgabe an. Am 06.06.2022 (17:00 Uhr) geht es gegen den ATSV Zipf. Gosau empfängt parallel den SV Kieninger-Bau Bad Goisern.

1. Klasse Süd: ATSV Rüstorf – ASKÖ Raiffeisen Gosau, 3:4 (2:2)

90 Miroslav Grom 3:4

67 Miroslav Grom 3:3

60 Halid Delic 3:2

36 Philipp Hamader 2:2

34 Lukas Islitzer 1:2

18 Halid Delic 1:1

8 Lukas Islitzer 0:1