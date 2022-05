Drei-Tore-Gala – Zrinyi schießt Eberstalzell ab und beschert Altmünster elementaren Sieg!

Details Montag, 30. Mai 2022 23:57

Dem vermeintlichen Underdog, dem FC Altmünster, wusste die Union Eberstalzell nichts entgegenzusetzen und kassierte ein herbes 0:3. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem FCA beugen mussten. Eberstalzell war im Hinspiel gegen den FC Altmünster zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.

Zrinyi erzielt Hattrick

Miklos Peter Zrinyi brachte den FCA in der 19. Minute nach vorn. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gäste mit einer Führung in die Kabine gingen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Zrinyi schnürte einen Doppelpack (58./83.), sodass der FC Altmünster fortan mit 3:0 führte. Ein starker Auftritt ermöglichte dem FCA am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Union Eberstalzell.

Zahlen und Fakten

Bei Eberstalzell präsentierte sich die Abwehr angesichts 42 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (62). Das Konto der Gastgeber zählt mittlerweile 37 Punkte. Damit steht die Union Eberstalzell kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Für Eberstalzell sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und der FC Altmünster rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Der FCA bessert seine dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, fünf Unentschieden und zehn Pleiten. Der FC Altmünster beendete seine Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Beide Mannschaften erwartet erst einmal eine mehrwöchige Spielpause. Weiter geht es für die Union Eberstalzell bei den ATSV Stadl-Paura 1b am 06.06.2022. Der FCA gastiert am gleichen Tag bei der ASKÖ Ebensee.

1. Klasse Süd: Union Eberstalzell – FC Altmünster, 0:3 (0:1)

83 Miklos Peter Zrinyi 0:3

58 Miklos Peter Zrinyi 0:2

19 Miklos Peter Zrinyi 0:1