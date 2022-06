Klassenerhalt gegen Meister fixiert: Großer Jubel beim ATSV Rüstorf!

Details Montag, 13. Juni 2022 16:00

Wer hätte das gedacht? Der ATSV Rüstorf wuchs gestern über sich hinaus und fügte dem FC Spitz Attnang eine Pleite zu. Im Hinspiel hatte der FC Attnang das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt. Mit dem Sieg in der Tasche hat der ATSV den fixen Klassenerhalt geschafft und ist auch im Folgejahr in der 1. Klasse Süd vertreten.

Rüstorf findet adäquate Antwort auf frühen Rückschlag

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Alexander Oberperfler sah, dass Rüstorf-Goalie Manuel Kronberger zu weit vor seinem Kasten stand und zog aus knapp 40 Metern einfach mal ab - Resultat: Traumtor, 1:0 (4.). Die Hausherren ließen sich von diesem äusserst bitteren Gegentreffer jedoch nicht beirren und glichen nur wenig später aus. Nach schönem Kombinationsspiel verwertete Bernhard Hofmann eine Hereingabe staubtrocken zum Ausgleich (11.). In den Folgeminuten stand ein Mann im Mittelpunkt: Kronberger machte seinen Stellungsfehler wieder gut und bewahrte die Gastgeber mit einer Glanzparade vor dem Rückstand. Vor der Pause drückte dann die Durgutovic-Elf nochmal und belohnte sich mit dem elementaren Führungstreffer. Nedin Music schlenzte die Kugel traumhaft in die Maschen und besorgte die 2:1-Pausenführung, die der ATSV Rüstorf im zweiten Durchgang über die Zeit retten konnte. Damit haben die Rüstorfer den Klassenerhalt in der Tasche und dürfen auch nächstes Jahr in der 1. Klasse Süd an den Start gehen.

Zahlen und Fakten

Rüstorf befindet sich am 26. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Zum Saisonabschluss kommt der ATSV Rüstorf auf neun Siege, vier Unentschieden und elf Niederlagen.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann der FC Attnang die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 1. Klasse Süd feiern. Der FC Spitz Attnang stellte in dieser Spielzeit alle Gegner vor große Probleme. Hinten stand die Mannschaft kompakt und vorne trafen die Spieler häufig, weshalb man schlussendlich auf das sehr gute Torverhältnis von 66:29 kam. Die Abschlussbilanz des FC Attnang: stolze 16 Siege, sechs Remis und nur zwei Niederlagen.

1. Klasse Süd: ATSV Rüstorf – FC Spitz Attnang, 2:1 (2:1)

40 Nedin Music 2:1

11 Bernhard Hofmann 1:1

4 Alexander Oberperfler 0:1