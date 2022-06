Zipf triumphiert klar in Bad Goisern und fixiert Klassenerhalt!

Details Montag, 13. Juni 2022 21:51

Der ATSV Zipf gewann mit 4:1 gegen den SV Bad Goisern und verabschiedete sich mit einem Sieg in die Saisonpause. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 3:3 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Schreckinger schnürt Doppelpack

Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte der ATSV Zipf durch Gregor Nussbaumer das 1:0 (41.). Helmut Schreckinger beförderte kurz darauf das Leder per Kopf zum 2:0 des ATSV Zipf über die Linie (46.) Es waren somit die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Oliver Istvan Pinter traf per Elfmeter zum 1:2 zugunsten von Bad Goisern (47.). Schreckinger schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (50.). Philipp Schausberger gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den ATSV Zipf (82.). Am Ende verbuchte der ATSV Zipf gegen den SV Kieninger-Bau Bad Goisern die maximale Punkteausbeute.

Zahlen und Fakten

In der Schlussphase der Saison befindet sich der SV Bad Goisern in der Tabelle über dem ominösen Strich. Mit 50 Gegentoren gab die Hintermannschaft der Gastgeber in dieser Spielzeit ein ziemlich betrübliches Bild ab. Zum Saisonabschluss kommt Bad Goisern auf neun Siege, fünf Unentschieden und zehn Niederlagen.

Dieses Mal entkam der ATSV Zipf nur knapp dem Abstieg. Nach 24 Spielen steht der ATSV Zipf auf Platz elf. Der ATSV Zipf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, fünf Unentschieden und elf Pleiten. Die letzten Resultate des ATSV Zipf konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

1. Klasse Süd: SV Kieninger-Bau Bad Goisern – ATSV Zipf, 1:4 (0:2)

82 Philipp Schausberger 1:4

50 Helmut Schreckinger 1:3

47 Oliver Istvan Pinter 1:2

46 Helmut Schreckinger 0:2

41 Gregor Nussbaumer 0:1