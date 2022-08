Frankenmarkt bringt ATSV Zipf herbe Pleite bei

Details Montag, 15. August 2022 23:46

Der TSV Sparkasse Frankenmarkt kam am ersten Spieltag zu einem 5:2-Sieg gegen den ATSV Zipf. In der ersten Hälfte konnten die Gäste den Frankenmarktern noch das Wasser reichen, wurden in Durchgang zwei aber völlig überrollt und fuhren mit leeren Händen nach Hause.

Gäste antworten auf frühen Nackenschlag

Frankenmarkt erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Patrik Manuel Holzapfel traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. In der 15. Minute brachte Eren Tokat den Ball per Elfmeter im Netz des Gastgebers unter. Vor dem Seitenwechsel sorgte Tobias Aschenberger mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den ATSV Zipf. Mit einem Tor Vorsprung für den TSV Sparkasse Frankenmarkt ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Holzapfel (59.) und Florian Helmut Breinstampf (63.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von Frankenmarkt. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 68. Minute machte Tokat zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum TSV Sparkasse Frankenmarkt war jedoch weiterhin groß. Für klare Verhältnisse sorgte der TSV Sparkasse Frankenmarkt, indem man das 5:2 in Person von Kilian Lösch markierte (83.). Das Saisondebüt von Frankenmarkt ist also gelungen. Der TSV Sparkasse Frankenmarkt hat den ATSV Zipf bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.

1. Klasse Süd: TSV Sparkasse Frankenmarkt – ATSV Zipf, 5:2 (2:1)

83 Kilian Lösch 5:2

68 Eren Tokat 4:2

63 Florian Helmut Breinstampf 4:1

59 Patrik Manuel Holzapfel 3:1

45 Tobias Aschenberger 2:1

15 Eren Tokat 1:1

6 Patrik Manuel Holzapfel 1:0