Gasperlmair schießt FC Steinerkirchen zu erstem Sieg

Der FC Steinerkirchen hat sich gegen die Mondsee Juniors mit 2:0 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Thomas Gasperlmair avancierte dabei mit einem Doppelpack zum Matchwinner für den Aufsteiger.

Turbulenter Start - Thomas Gasperlmair als gefeierter Held

Das Spiel startete direkt unterhaltsam. In der 15. Minute gab es Freistoß für die Hausherren, den man zum eigenen Leidwesen vergab. Es folgte dennoch drückende Überlegenheit der Steinerkirchner und Thomas Gasperlmair stellte die Weichen für Steinerkirchen mit einem satten Weitschuss auf Sieg, als er in Minute 31 mit dem 1:0 zur Stelle war. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. Das 2:0 für den FC Union Steinerkirchen stellte Gasperlmair per Kopf sicher. In der 68. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte der FC Steinerkirchen schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Am nächsten Samstag reist der FC Union Steinerkirchen zum FC Altmünster, zeitgleich empfangen die Union Mondsee Juniors den SV Wolf System Scharnstein.

1. Klasse Süd: FC Union Steinerkirchen – Union Mondsee Juniors, 2:0 (1:0)

68 Thomas Gasperlmair 2:0

31 Thomas Gasperlmair 1:0